VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Son más de US$ 100.000 millones y sólo la Región de Antofagasta concentra el 40% del total. Proyección de la cartera de proyectos se da en medio de los históricos precios del cobre.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década CALAMADICTOS

    La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Ministerio de Minería revelaron que el portafolio de inversiones mineras proyectado para 2034 asciende a un récord de US$ 104.000 millones, la cifra más alta desde que se tiene tiene registro (2015).

    En medio de los precios históricos del cobre y las positivas proyecciones del mercado para el metal rojo, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que la inversión “demuestra confianza en nuestro país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, sostenible y competitiva”.

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década Oliver Llaneza Hesse

    Cochilco explica que esto se debe a proyectos de reposición y ampliación de capacidad en faenas de cobre, además de iniciativas nuevas en minerales estratégicos, como el litio o el hierro. La mayor inversión es un alza del 25% comparado con las carteras de los periodos 2024-2033 y 2025-2033.

    La Región de Antofagasta sigue siendo la zona minera por excelencia, reportando inversiones por US$ 40 mil millones apalancado por grandes proyectos de inversión, continuidad operacional y reposición.

    Las inversiones que se materializarán en el próximo gobierno, estima Cochilco, será de US$36 mil millones.

    Inversión en litio

    En cuanto al litio, Cochilco estima una inversión a 2025 de US$4.700 millones, considerando la incorporación de proyectos desde 2021.

    Los datos están contenidos en el informe elaborado en la “Cartera de Proyectos de Inversión Minera en Chile. Periodo 2025-2034”,y recopila inversiones enfocadas en mantener o incrementar la capacidad productiva nacional, ser declaradas o verificables y estar sustentadas con antecedentes oficiales, como un ingreso de estudio ambiental por ejemplo. El estudio cerró en noviembre de este año.

    Lee también:

    Más sobre:CochilcoMinisterio de MineríaCartera de Proyectos de Inversión Minera en Chile. Periodo 2025-2034

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Lo más leído

    1.
    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    2.
    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    5.
    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG
    Chile

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales
    Negocios

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Quién es Henrique Braun, el formado en Brasil y próximo hombre fuerte de Coca-Cola Company

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)
    Tendencias

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años
    Cultura y entretención

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”
    Mundo

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio