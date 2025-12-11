La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Ministerio de Minería revelaron que el portafolio de inversiones mineras proyectado para 2034 asciende a un récord de US$ 104.000 millones, la cifra más alta desde que se tiene tiene registro (2015).

En medio de los precios históricos del cobre y las positivas proyecciones del mercado para el metal rojo, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que la inversión “demuestra confianza en nuestro país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, sostenible y competitiva”.

Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década Oliver Llaneza Hesse

Cochilco explica que esto se debe a proyectos de reposición y ampliación de capacidad en faenas de cobre, además de iniciativas nuevas en minerales estratégicos, como el litio o el hierro. La mayor inversión es un alza del 25% comparado con las carteras de los periodos 2024-2033 y 2025-2033.

La Región de Antofagasta sigue siendo la zona minera por excelencia, reportando inversiones por US$ 40 mil millones apalancado por grandes proyectos de inversión, continuidad operacional y reposición.

Las inversiones que se materializarán en el próximo gobierno, estima Cochilco, será de US$36 mil millones.

Inversión en litio

En cuanto al litio, Cochilco estima una inversión a 2025 de US$4.700 millones, considerando la incorporación de proyectos desde 2021.

Los datos están contenidos en el informe elaborado en la “Cartera de Proyectos de Inversión Minera en Chile. Periodo 2025-2034”,y recopila inversiones enfocadas en mantener o incrementar la capacidad productiva nacional, ser declaradas o verificables y estar sustentadas con antecedentes oficiales, como un ingreso de estudio ambiental por ejemplo. El estudio cerró en noviembre de este año.