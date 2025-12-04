Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

El miércoles por la noche se llevó a cabo el Encuentro Anual de la Industria 2025, en el campus Beauchef de la Universidad de Chile. Durante el evento estuvo presente el Presidente Gabriel Boric, quien afirmó: “No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy día, podemos crecer más y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”.

Y agregó: “Y no sólo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos”.

Luego de estas declaraciones, esta mañana en radio Duna, el economista y profesor de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, se refirió a los dichos del mandatario y respondió a su análisis.

“Pero uno puede decir platitudes y generalidades que no pasan ninguna prueba de las cosas que son interesantes. Uno puede decir, usando en forma mecánica, si uno hubiera proyectado el aumento del gasto fiscal que se usó en los últimos dos años, que ya es una trampa, porque eso fue la pandemia, este país hubiera tenido una deuda de, no sé, 400% del producto y no hubiera crecido nunca más. Y nosotros lo estabilizamos”, sostuvo Edwards.

Santiago, 3 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric participa del Encuentro Anual de la Industria 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Bueno, Mickey Mouse hubiera hecho lo mismo. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que contribuye de verdad diferente? Claro, fue importante, pero nadie hubiera seguido con el aumento de, no sé cuánto, 20% del gasto”, agregó.

“Entonces, decir, recibimos un país más peor que el que tenemos ahora porque había pandemia y ellos mismos participaron en forma activa y fueron cómplices de todo tipo del estallido social. Entonces, es una frivolidad”, finalizó.

Edwards insistió en que el “contrafactual tiene que ser más serio”.

Banco Central

El economista también se refirió a las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast, quien hace un par de día llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central.

“Si quieren llevar esa lógica (de cuoteo) a otra institución (el Banco Central) que es destacada, respetable, van a empezar a horadar la credibilidad del sistema”, dijo el republicano.

En relación a esto, Edwards señaló que “el Banco Central ha funcionado brillantemente bien, Stephany (Griffith-Jones) ha hecho una gran labor y todos los consejeros lo han hecho. Entonces, yo creo que hay que mantener la calidad profesional de estos miembros”.