VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El mercado anticipa un camino lógico tras el triunfo de Kast: dólar a la baja y la Bolsa al alza

    El holgado triunfo de José Antonio Kast alentó las expectativas de los especialistas, quienes esperan buenos indicadores para la jornada de este lunes. La divisa podría caer de $ 900 y la Bolsa crecería entre 2% y 4%, anticipan.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago, 29 junio 2022. Imágenes referenciales de dolar. La moneda norteamericana ha tenido alzas consecutivas en las ultimas jornadas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras los resultados de este domingo, con José Antonio Kast como presidente electo con más del 58% de los votos, los especialistas anticipan que la Bolsa de Comercio seguirá con la racha alcista de sus últimas semanas y que el dólar continuará bajando en su cotización con el peso chileno.

    Los índices de la Bolsa de Comercio Santiago, la principal plaza bursátil del país, han venido subiendo de manera sistemática en 2025, con ganancias que se han acelerado en la última parte del año.

    El Ipsa cerró el viernes con un salto de 0,36% en relación al cierre del jueves y se instaló en los 10.400 puntos, un nuevo máximo histórico. Con este resultado, el retorno del indicador llega al 55% durante 2025, convirtiéndolo en uno de los que más ha subido en el ejercicio.

    El alza de la bolsa se ha producido en un ambiente especialmente favorable debido que Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo, también está en niveles récords gracias a buenos resultados corporativos y las expectativas de baja de tasas en Estados Unidos.

    Y ahora con los resultados que le dieron a Kast el 58,16% de los votantes, una diferencia de unos 16 puntos porcentuales sobre Jeannette Jara, los especialistas esperan que pueda incluso alcanzar los 11.000 puntos en el futuro inmediato: para ello, debe subir más de 5% adicional.

    Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital, espera que este mismo lunes el dólar se ubique bajo los $ 900. Para la bolsa, dice, no descarta que alcance o toque “en algún momento del día los 11.000 puntos, o si no es el día de mañana, puede ser durante la semana”.

    La misma visión entrega Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, quien sostiene que, dado que “la votación alcanzada por Kast fue mejor a las expectativas, estimamos que la noticia podría gatillar un alza en la sesión del día de mañana 2%-3% en el Ipsa”.

    Arturo Frei, gerente general de Renta 4 Chile plantea que “si bien el resultado está bastante internalizado en el mercado y la encuesta está bastante cerca de lo que en realidad pasó, de todas formas, la bolsa debiera abrir con una cierta subida, yo diría que de unos 2% a 4%”.

    Santiago, 14 de diciembre 2025. Adheptos a Jose Antonio Kast celebran el triunfo luego de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Y el dólar

    En ese mismo escenario que ha tenido la bolsa se ha reflejado en el dólar. De hecho, el viernes completó su cuarta caída consecutiva frente al peso chileno. Así, el dólar bajó $6,50 respecto al cierre del jueves y llegó a un valor de $906,50 la unidad. Se trata de su menor valor desde el 1 de octubre del 2024, cuando cerró en $905.

    Además, el dólar completó tres semanas consecutivas con retrocesos y sólo en las últimas cuatro sesiones acumula una contracción de $18,55.

    Y ahora se espera que siga bajando. En este contexto, Samuel Carrasco sostiene que “esperamos que ronde los niveles bajo $900 el día de mañana (lunes). Hacia el mediano plazo, la tendencia debiera ser apreciativa, aunque dependerá en gran medida de la postura de la Reserva Federal, la decisión de tasa del BC y la evolución de los términos de intercambio”.

    Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, también ve probable que el dólar se pueda ubicar bajo los $900 durante la jornada de este lunes. “Puede que haya una sobrerreacción a la baja mañana (lunes) y que se corrija en parte, pero la tendencia a mi juicio sigue siendo muy favorable al peso. Si rompe $900, me parece que el siguiente piso ronde $880”.

    Quien también espera una positiva reacción del mercado es el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “Atendiendo a la diferencia en votación con que fue electo José Antonio Kast, veríamos una respuesta positiva de los mercados, con bajas, aunque acotadas, en el tipo de cambio y alzas en la bolsa. Se entiende que parte del resultado estaba incorporado. Con vaivenes, es probable que el buen ánimo y mirada del mercado se sostenga”.

    Una mirada menos entusiasta tiene Alejandro Fernández, economista de Gemines, quien acota que “es probable que la bolsa suba y el dólar baje unos $5, pero es algo más bien transitorio que podría revertirse el mismo lunes o el martes”.

    Más sobre:EleccionesdólarBolsaKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Vuelven las corbatas

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Lo más leído

    1.
    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    2.
    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    3.
    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    4.
    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    5.
    Vuelven las corbatas

    Vuelven las corbatas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”
    Chile

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Vuelven las corbatas
    Negocios

    Vuelven las corbatas

    Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

    Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”
    Cultura y entretención

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
    Mundo

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

    En Rusia, los cosacos han vuelto al servicio gracias a la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas