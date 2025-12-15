El mercado anticipa un camino lógico tras el triunfo de Kast: dólar a la baja y la Bolsa al alza

Tras los resultados de este domingo, con José Antonio Kast como presidente electo con más del 58% de los votos, los especialistas anticipan que la Bolsa de Comercio seguirá con la racha alcista de sus últimas semanas y que el dólar continuará bajando en su cotización con el peso chileno.

Los índices de la Bolsa de Comercio Santiago, la principal plaza bursátil del país, han venido subiendo de manera sistemática en 2025, con ganancias que se han acelerado en la última parte del año.

El Ipsa cerró el viernes con un salto de 0,36% en relación al cierre del jueves y se instaló en los 10.400 puntos, un nuevo máximo histórico. Con este resultado, el retorno del indicador llega al 55% durante 2025, convirtiéndolo en uno de los que más ha subido en el ejercicio.

El alza de la bolsa se ha producido en un ambiente especialmente favorable debido que Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo, también está en niveles récords gracias a buenos resultados corporativos y las expectativas de baja de tasas en Estados Unidos.

Y ahora con los resultados que le dieron a Kast el 58,16% de los votantes, una diferencia de unos 16 puntos porcentuales sobre Jeannette Jara, los especialistas esperan que pueda incluso alcanzar los 11.000 puntos en el futuro inmediato: para ello, debe subir más de 5% adicional.

Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital, espera que este mismo lunes el dólar se ubique bajo los $ 900. Para la bolsa, dice, no descarta que alcance o toque “en algún momento del día los 11.000 puntos, o si no es el día de mañana, puede ser durante la semana”.

La misma visión entrega Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, quien sostiene que, dado que “la votación alcanzada por Kast fue mejor a las expectativas, estimamos que la noticia podría gatillar un alza en la sesión del día de mañana 2%-3% en el Ipsa”.

Arturo Frei, gerente general de Renta 4 Chile plantea que “si bien el resultado está bastante internalizado en el mercado y la encuesta está bastante cerca de lo que en realidad pasó, de todas formas, la bolsa debiera abrir con una cierta subida, yo diría que de unos 2% a 4%”.

Santiago, 14 de diciembre 2025. Adheptos a Jose Antonio Kast celebran el triunfo luego de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Y el dólar

En ese mismo escenario que ha tenido la bolsa se ha reflejado en el dólar. De hecho, el viernes completó su cuarta caída consecutiva frente al peso chileno. Así, el dólar bajó $6,50 respecto al cierre del jueves y llegó a un valor de $906,50 la unidad. Se trata de su menor valor desde el 1 de octubre del 2024, cuando cerró en $905.

Además, el dólar completó tres semanas consecutivas con retrocesos y sólo en las últimas cuatro sesiones acumula una contracción de $18,55.

Y ahora se espera que siga bajando. En este contexto, Samuel Carrasco sostiene que “esperamos que ronde los niveles bajo $900 el día de mañana (lunes). Hacia el mediano plazo, la tendencia debiera ser apreciativa, aunque dependerá en gran medida de la postura de la Reserva Federal, la decisión de tasa del BC y la evolución de los términos de intercambio”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, también ve probable que el dólar se pueda ubicar bajo los $900 durante la jornada de este lunes. “Puede que haya una sobrerreacción a la baja mañana (lunes) y que se corrija en parte, pero la tendencia a mi juicio sigue siendo muy favorable al peso. Si rompe $900, me parece que el siguiente piso ronde $880”.

Quien también espera una positiva reacción del mercado es el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “Atendiendo a la diferencia en votación con que fue electo José Antonio Kast, veríamos una respuesta positiva de los mercados, con bajas, aunque acotadas, en el tipo de cambio y alzas en la bolsa. Se entiende que parte del resultado estaba incorporado. Con vaivenes, es probable que el buen ánimo y mirada del mercado se sostenga”.

Una mirada menos entusiasta tiene Alejandro Fernández, economista de Gemines, quien acota que “es probable que la bolsa suba y el dólar baje unos $5, pero es algo más bien transitorio que podría revertirse el mismo lunes o el martes”.