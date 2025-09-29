Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Enel Américas cerró su proceso de recompra de acciones de forma exitosa, según destacó la firma. El proceso comenzó el 29 de agosto y cerró el 27 de septiembre, donde el objetivo era la recompra del 4% de las acciones de la filial de la estatal italiana.

En el balance, la oferta firme en bloque (OFB) recibió órdenes de venta por un total de 11.992.576.664 acciones de la compañía, que representan un 279,47% de la cantidad máxima de acciones que se ofreció adquirir.

“Hubo una sobredemanda que excede la cantidad máxima de acciones a adquirir definida en la OFB. De esta forma, la OFB se declara exitosa, y en consecuencia la Compañía adquirirá 4.291.195.581 acciones, representativas de un 4% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social de la Compañía, al precio previamente indicado de $105,23 por acción”, comentó la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En total, la operación involucraría US$ 467 millones.

“El propósito de esta iniciativa ha sido optimizar la estructura de capital de la compañía, mejorar el retorno por acción de los accionistas y rentabilizar la liquidez de Enel Américas”, explicó el gerente general de Enel Américas, Giuseppe Turchiarelli, en un comunicado.

La firma también dijo que, considerando el alto interés del proceso, Enel adquirirá las acciones que ofreció comprar a razón de la prorrata efectiva, “que determinará y anunciará a la Bolsa el día de hoy”.

Otro de los detalles es que el proceso de la OFB está siendo conducido por Banchile Corredores de Bolsa y la compraventa de acciones será concretada el 01 de octubre de 2025.