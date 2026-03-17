¿Es cara o barata la bencina en Chile? El lugar que ocupa el país en el ranking mundial tras conflicto en Medio Oriente

La escalada de tensiones en el Medio Oriente ha dejado de ser una preocupación geopolítica para transformarse en una presión directa sobre el bolsillo de los consumidores globales.

Tras la invasión de Estados Unidos a Irán y la posterior extensión de las hostilidades hacia otros puntos estratégicos del Golfo Pérsico, los mercados energéticos han reaccionado con una volatilidad que no se veía en años.

Los precios, de hecho, llegaron a saltar hasta rozar los US$ 120 por barril, niveles no vistos desde la invasión de Rusia a Ucrania.

En este complejo escenario, Chile se mantiene en una posición vulnerable, toda vez que importa más del 95% del petróleo que consume.

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De acuerdo con el reciente reporte de GlobalPetrolPrices, actualizado al 9 de marzo de 2026, el precio medio de la gasolina a nivel global se sitúa en los US$ 1,35 por litro, ligeramente inferior a los US$ 1,361 por litro de Chile.

El mapa de la bencina: Chile en el ranking

El análisis de la posición chilena revela que el país se encuentra en la segunda mitad de la tabla de precios, alejándose de los valores subsidiados de los países productores y acercándose peligrosamente a los costos de las economías más avanzadas.

Mientras que en el Golfo Pérsico la producción se ve amenazada, los precios en países como Libia (US$ 0,024), Irán (US$ 0,029) y Venezuela (US$ 0,035) se mantienen en mínimos históricos debido a políticas internas de subsidios masivos.

En el otro extremo de la balanza, Hong Kong lidera el costo global con un precio prohibitivo de US$ 3,974 por litro, seguido de cerca por mercados como el de Malaui (US$ 2,859) y Dinamarca (US$ 2,511).

Entre 170 economías analizadas por el organismo, Chile se ubica en el puesto 97 del listado.

La brecha entre países

En su reporte, GlobalPetrolPrices advierte que hay una diferencia sustancial en estos precios entre los diferentes países. Como regla general, dice el organismo, los países más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos.

“Una excepción es EE.UU., un país económicamente avanzado con bajos precios de gasolina. Las diferencias de precios entre países se deben a los diferentes impuestos y subsidios para la gasolina”, advierte.

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En Chile, el precio incorpora el famoso Impuesto Específico a los Combustibles (IEC), un tributo que grava el consumo de ciertos derivados del petróleo destinados principalmente al uso vehicular. Fue establecido originalmente en 1986 mediante la Ley N° 18.502.

Este impuesto grava principalmente cuatro tipos de combustibles de uso vehicular: gasolinas de 93,95 y 97 octanos; petróleo diésel, gas licuado de petróleo y gas natura comprimido.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publica cada dos semanas los precios referenciales de las gasolinas y para el próximo reporte se espera un nuevo incremento.

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Esto justo en medio del anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a revisar del Mecanismo de Estabilización de los precios de los Combustibles (Mepco).

“Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Como resultado, los precios de la gasolina son diferentes”, señala GlobalPetrolPrices.

Las bencinas más baratas del mundo

Ranking País Precio USD/L 1 Libia 0.024 2 Irán 0.029 3 Venezuela 0.035 4 Angola 0.327 5 Kuwait 0.342 6 Argelia 0.357 7 Turkmenistán 0.429 8 Egipto 0.462 9 Kazajistán 0.487 10 Qatar 0.522

Las bencinas más caras del mundo