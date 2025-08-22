SUSCRÍBETE
"Representa lo mejor de Chile de los últimos 35 años": exministros de Lagos elogian a Marcel y también defienden a Grau

“Él es una persona que tiene un doctorado en la Universidad de Pensilvania, una de las mejores universidades de economía en el mundo", dijo Nicolás Eyzaguirre sobre el nuevo ministro de Hacienda.

David Nogales 
David Nogales
“Representa lo mejor de Chile de los últimos 35 años”: exministros de Lagos elogian a Marcel y también defienden a Grau

Nicolás Eyzaguirre solo tuvo palabras de elogio para Mario Marcel y su gestión al mando del Ministerio de Hacienda, una cartera que él también encabezó en dos ocasiones.

En el marco de su participación en el programa El Primer Café, de radio Cooperativa, el economista dijo que Marcel fue leal y muy colaborador cuando trabajaron juntos en Teatinos 120 en el gobierno de Ricardo Lagos.

“Difícilmente puedo tener una objetividad en esto”, afirmó Eyzaguirre.

Entrando en materia económica, Eyzaguirre hizo un barrido por la situación actual, destacando que la actividad empieza a mostrar “brotes verdes”,con un crecimiento más cercano al 3% y también que se ha logrado contener el aumento de la deuda pública.

Y aunque admitió que la tasa de crecimiento del PIB aún es débil, advirtió que esto es un problema que se arrastra desde hace más de una década.

En el mismo tono, el exministro del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos, Ricardo Solari, también valoró la gestión de Marcel, recordando el paso del saliente ministro cuando era el director de Presupuesto en esa administración.

“Hizo un gran, un gran esfuerzo, digamos, de conducción programática del Gobierno y eso yo creo que es extremadamente valorable. La verdad es que el cuadro que va a encontrar el nuevo Gobierno, yo creo que está en un punto extremadamente distinto que el que ha asumido el actual”, afirmó.

Quién también se sumó a los elogios fue Ignacio Walker. Para el excanciller en el gobierno de Ricardo Lagos, Mario Marcel representa “lo mejor del Chile de los últimos 35 años, desde la recuperación de la democracia en 1990”.

Walker, quien se autodefinió como oposición al gobierno de Boric, dijo que Mario Marcel, junto a Carolina Tohá en el Ministerio del Interior, fueron los grandes pilares de esta administración.

“Yo creo que cuando se escriba la historia de este gobierno, un gobierno del cual yo soy oposición, pero (lo digo) con la mayor objetividad posible, (es que) evidentemente lo que sostuvo la estantería, sin desmerecer a nadie,menos al presidente Boric, que ha sido un liderazgo muy claro, es la incorporación del socialismo democrático al gobierno. Y los dos pilares de eso fueron Mario Marcel, como jefe del equipo económico, y Carolina Tohá, como jefa del equipo político”, dijo Walker.

El excanciller advirtió que el economista recibió al país con una inflación de 13% y con un 10% de déficit fiscal.

“Hoy día estamos en 3%. Tenemos un problema fiscal. Tenemos un problema de desempleo de 8,9%. Pero no hay ningún desfondo en ningún sentido”, afirmó.

Nicolás Grau

En medio de las aprensiones que existen en torno a Nicolás Grau como nuevo jefe de Hacienda, y luego de las críticas que recibió en el mismo programa radial por parte del abogado y político, Máximo Pavez, Eyzaguirre defendió al exministro de Economía.

“Él es una persona que tiene un doctorado en la Universidad de Pensilvania, una de las mejores universidades de economía en el mundo. Y yo creo que en el rodaje del gobierno, y se vio en todos los temas de permisología y otras cosas, es una persona que se ha transformado en alguien muy competente respecto de pulsar la economía. Yo estoy seguro que va a cerrar el gobierno de la mejor manera posible”, dijo Eyzaguirre.

En referencia a Grau, Ricardo Solari dijo que en Chile se valora muy poco el aprendizaje que las personas realizan en los cargos que ejercen, recordando su gestión en el ministerio de Economía.

“Creo que poner en una nota de alarma por una gestión a la cual le quedan en rigor, cinco meses, me parece que es un poquito excesivo.Yo entiendo que hoy día los mercados tendrán a calmarse porque lo de ayer fue francamente una sobrerreacción”, cerró Solari.

