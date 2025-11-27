BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Los fondos más conservadores anotarían ganancias en el mes, liderados por el E, beneficiados principalmente por la caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija locales.

    Por 
    Patricia San Juan
    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación. Andrzej Rostek

    Tras registrar cinco meses consecutivos de aumentos, los fondos de pensiones se encaminan a cerrar noviembre con un desempeño mixto.

    Según un informe de la consultora Ciedess los fondos más conservadores anotarían ganancias, liderados por el E, beneficiados principalmente por la caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija locales, mientras que los más riesgosos tendrían caídas.

    Con valores cuota al 25 de noviembre, los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran pérdidas de 1% y 0,69% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, tiene un alza de 0,1%.

    Por su parte, los fondos más conservadores obtienen retornos de 0,72% el tipo D y 0,95% el tipo E.

    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Acumulado en 2025

    Ciedess destacó que en lo que va de 2025, enero a noviembre, se anotan resultados positivos para todos los fondos. Así los más riesgosos, tipos A y B, registran retornos de 13,59% y 12,25% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, tiene un alza de 11,68%.

    Por su parte, los fondos más conservadores tienen ganancias de 10,27% el tipo D y 8,44% el tipo E.

    Con ello el fondo E registraría su mejor retorno acumulado para el período enero-noviembre desde su creación, mientras que para los fondos A, B, C y D sería su mayor resultado desde 2019, de acuerdo a Ciedess.

    Andres Perez

    Las razones de los resultados en noviembre

    El informe indica que la rentabilidad negativa de los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacan los retornos negativos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados además por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento significativo del Ipsa”, señala.

    En detalle, “en lo que va del mes, destacan la incertidumbre en torno a las valorizaciones de las empresas tecnológicas, el fin del cierre gubernamental en Estados Unidos (con la ausencia de datos económicos clave) y las dudas sobre el potencial recorte de tasas de la Fed en diciembre. Por su parte, China muestra un descenso debido a las dudas sobre la IA y cifras económicas bajo lo esperado. A nivel interno, el Ipsa anota un alza, impulsado mayormente por los resultados electorales del 16 de noviembre y los pronósticos para la segunda vuelta presidencial”.

    Por su parte, el desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros.

    Al respecto, indica, se registra una caída en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatruu cae 0,86%; mientras que a nivel local se observa una baja en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital.

    Más sobre:PensionesFondos de pensionesFondo EAFP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chofer y pasajero de bus argentino asaltado durante tour de compras cuentan detalles del atraco

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial
    Chile

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos
    Negocios

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Aunque producción de cobre apenas crece, consumo energético de la minería en Chile ha aumentado 54% entre 2010 y 2024

    Gremios empresariales entregan balance del año y hacen sus apuestas para 2026: ¿Cuáles son los más y menos optimistas?

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez

    Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

    En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
    Finde

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé
    Cultura y entretención

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé

    Mátate, Amor: tras los rastros de la intensa novela de Ariana Harwicz llevada al cine por Lynne Ramsay

    La clásica banda de rock que a Roger Waters no le parecía interesante: “Sus conciertos son una broma”

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”
    Mundo

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Yakarta desplaza a Tokio y se posiciona como la ciudad más poblada del mundo

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile