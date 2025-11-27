Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación.

Tras registrar cinco meses consecutivos de aumentos, los fondos de pensiones se encaminan a cerrar noviembre con un desempeño mixto.

Según un informe de la consultora Ciedess los fondos más conservadores anotarían ganancias, liderados por el E, beneficiados principalmente por la caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija locales, mientras que los más riesgosos tendrían caídas.

Con valores cuota al 25 de noviembre, los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran pérdidas de 1% y 0,69% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, tiene un alza de 0,1%.

Por su parte, los fondos más conservadores obtienen retornos de 0,72% el tipo D y 0,95% el tipo E.

Acumulado en 2025

Ciedess destacó que en lo que va de 2025, enero a noviembre, se anotan resultados positivos para todos los fondos. Así los más riesgosos, tipos A y B, registran retornos de 13,59% y 12,25% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, tiene un alza de 11,68%.

Por su parte, los fondos más conservadores tienen ganancias de 10,27% el tipo D y 8,44% el tipo E.

Con ello el fondo E registraría su mejor retorno acumulado para el período enero-noviembre desde su creación, mientras que para los fondos A, B, C y D sería su mayor resultado desde 2019, de acuerdo a Ciedess.

Las razones de los resultados en noviembre

El informe indica que la rentabilidad negativa de los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacan los retornos negativos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados además por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento significativo del Ipsa”, señala.

En detalle, “en lo que va del mes, destacan la incertidumbre en torno a las valorizaciones de las empresas tecnológicas, el fin del cierre gubernamental en Estados Unidos (con la ausencia de datos económicos clave) y las dudas sobre el potencial recorte de tasas de la Fed en diciembre. Por su parte, China muestra un descenso debido a las dudas sobre la IA y cifras económicas bajo lo esperado. A nivel interno, el Ipsa anota un alza, impulsado mayormente por los resultados electorales del 16 de noviembre y los pronósticos para la segunda vuelta presidencial”.

Por su parte, el desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros.

Al respecto, indica, se registra una caída en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatruu cae 0,86%; mientras que a nivel local se observa una baja en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital.