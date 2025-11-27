BLACK SALE $990
    Gremios empresariales entregan balance del año y hacen sus apuestas para 2026: ¿Cuáles son los más y menos optimistas?

    Los principales gremios empresariales entregaron sus proyecciones para el próximo ejercicio, en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Santiago.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reunió a los principales gremios empresariales de Chile para que realizaran un análisis de lo que fue el desempeño de su sector durante el 2025 y las proyecciones que tienen de cara al 2026.

    Agro

    Ante este contexto, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) destacó que fue una temporada compleja para los vinos y cultivos. Además, la SNA comentó que el envío de frutas aumentó, pero a menores precios que las temporadas 2023-2024.

    De esta forma, la SNA comentó que para el próximo año se plantean desafíos en el área de cultivos y vinos. “En frutas, desafíos en cerezas y uva de mesa, con un sector pecuario más robusto que liderará en 2026″, destacó a modo de resumen en una presentación.

    El gremio del agro planteó un Producto Interno Bruto (PIB) sectorial de 3,9% y para 2026 un 2%. El mejor sector será el frutícola, donde se espera un aumento del empleo del sector en 2% y 6% en el aumento de inversión.

    Construcción

    Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) resumió el 2025 como un año de crecimiento en construcción, que fue vinculado al sector de infraestructura por proyectos mineros y energéticos.

    En relación al próximo año, el gremio de la construcción apuntó a una baja en la inversión de obras públicas, pero mayor dinamismo en la inversión privada y concesiones. No obstante, apuntó a “riesgos por demoras en permisos”.

    En cifras, la CChC comentó que en 2025 la inversión creció en un 3,8% y se espera que suba 4,3% en 2026.

    Sobre el área inmobiliaria, la CChC proyectó una “mejora del ciclo inmobiliario hacia fines de 2026″.

    Industria

    Mientras que, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) comentó un “mejor desempeño que en 2024, con un Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) industrial sobre el promedio, impulsado por el repunte de construcción e industria y por exportadores con mejor desempeño y precios externos”.

    Para el 2026, la Sofofa alertó por “incertidumbre internacional”, pero comentó que habría una mejora en la confianza empresarial.

    La Sofofa comentó que el PIB sectorial creció un 3,1% este año y 3% en 2026. En empleo se espera un alza de 3,6% y una subida de 5,4% en inversión en maquinaria y equipo.

    Minería

    En tanto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) calificó el 2025 como de “alta volatilidad en la producción de cobre por restricciones de oferta e incertidumbre que presionan precios. En la demanda, recortes de tasas de la FED y caída del dólar han impulsado interés por el metal”.

    De cara al 2026, el gremio minero calificó como clave el contexto geopolítico y el crecimiento de las economías desarrolladas. “La industria dependerá del funcionamiento de permisos y certidumbre regulatoria”, añadió.

    La Sonami dijo que el PIB sectorial del año bajará entre un -1,82% y un 0%. Mientras que, la inversión prevista para 2026 caería un 20% y los empleos aumentarían entre un 0,3% y 1,19%.

    Banca

    La banca comentó que, en 2025, el ciclo crediticio sigue en fase contractiva, que la morosidad es superior al promedio prepandemia y que la cobertura de provisiones está en promedios históricos. Así, el factor principal que identifica la Asociación de Bancos de Chile (Abif) será el crecimiento de la economía.

    La Abif proyectó que el año cerrara con una caída en colocaciones de un 0,4% y que subirán en un 2,5% para el próximo año.

    Turismo

    Por el lado de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), su año fue de crecimiento moderado. En los factores del 2026, el germio del turismo apuntó a la necesidad de revisar presupuesto de promoción, generar mayor conectividad y gestión de las rutas aéreas.

    El sector del turismo también apuntó a la necesidad de un avance legislativo en las materias relacionadas con el turismo, mejorar temas de seguridad y planteó una modernización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

    La Achet dijo que el PIB sectorial será entre un 4% y 5% y que para el próximo año subirá entre un 3,5% - 4,5%.

    Otras de las cifras que entregó fue que se espera 6 mill de turistas extranjeros al año, un aumento de 4,5% respecto a lo proyectado de este año. En empleo se espera un alza de 5%, “levemente superior a lo proyectado en 2025″.

    Comercio

    Finalmente, la CCS dijo que el 2025 fue un año de crecimiento sectorial que superó las expectativas, “favorecido por fuerte incremento de turismo de compras, sólida recuperación del ecommerce y de bienes durables”.

    Ante este contexto, la CCS apuntó como factores que influirán en sus 2026 la “debilidad del empleo”, las bases de comparación que tendrá tras el positivo 2025, los niveles de informalidad en el sector, la convergencia de la inflación y la disminución de la tasa de interés en Chile.

    La CCS dijo que el PIB sectorial subirá 5,5% este año y un 4% en 2026. Además, el sector minorista crecería 4,6% este año y un 3% el próximo. En empleo, el gremio no espera crecimiento para 2026 y que la inversión suba 5,2% el próximo año.

