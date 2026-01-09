SUSCRÍBETE POR $1100
    Importaciones de TV acentúan caída en un 2025 sin Mundial para Chile, pero celulares superan los US$ 2.000 millones

    Los autos mantienen su estatus como el producto más relevante entre los bienes durables

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Importaciones de celulares y tv

    El balance del comercio exterior de Chile en 2025 sigue arrojando datos interesantes. Las exportaciones, como se sabe, superaron los US$ 100.000 millones por primera vez en la historia mientras que el valor de las importaciones trepó a su segundo mejor nivel desde que existen registros.

    En este ítem, las importaciones de bienes de consumo ascendieron a los US$ 25.168,6 millones y representaron en valor el 27,2% del total de productos que ingresaron al país en el ejercicio pasado.

    Estas importaciones aumentan en torno a 10% anual respecto de 2024. Este avance confirma un patrón de recuperación gradual del consumo interno, sin volver aún a los ritmos de expansión más agresivos observados en ciclos anteriores, especialmente 2021 y 2022 cuando el consumo se disparó tras los retiros de fondos previsionales y las asistencias fiscales para enfrentar los efectos de la pandemia del Covid.

    Importaciones de autos superaron los US$ 2.600 millones en 2025. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Al afinar la mirada en torno a los bienes durables, es posible constatar el peso que tiene el sector automotor. Las importaciones de automóviles ascendieron a US$ 2.691,85 millones, esto es un aumento de 7% en doce meses. Es también la cifra más alta desde 2022.

    Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en 2025 se vendieron 310.598 vehículos nuevos, un alza de 2,7% comparado con el año anterior

    En peso total, le siguen los celulares. De acuerdo al Banco Central, la internación de teléfonos móviles superó la barrera de los US$ 2.000 millones.

    Concretamente, ascendió a US$ 2.042 millones y constituye la segunda cifra más alta desde que existen registros, sólo superada por los US$ 2.141 millones de 2021, en plena fiebre del consumo.

    Se trata de un salto de 11,85% en valor frente al año 2024.

    Hay que consignar, no obstante, que esta categoría de productos es una de las más aceleradas en materia de recambio tecnológico.

    Chile fuera del mundial

    Más atrás se encuentran los electrodomésticos. Estas importaciones llegaron a los US$ 746,37 millones en 2025 frente a los US$ 677 millones del año anterior. Se trata de la tercera cifra más alta desde que existe registros (2003).

    Chile queda fuera del Mundial en 2025 JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Dentro de los bienes de consumo durables, la única categoría que cae son los televisores. En un año en el que Chile no pudo clasificarse al Mundial de fútbol que organiza Estados Unidos, las cifras del Central revelan que el valor de las importaciones de estos aparatos llegó a US$ 318,69 millones, la cifra más baja desde 2009.

    Se trata de una caída de 6,33% frente al año pasado.

