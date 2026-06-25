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    La advertencia del vicepresidente del Banco Central por el precio del petróleo tras el fin del conflicto en Medio Oriente

    “Es probable que nos quedemos con precios algo mayores que los que teníamos previos a la guerra”, dijo el vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, analizó el mercado del precio del petróleo. Esto tras su abrupta alza por motivo del conflicto en el Medio Oriente y su caída luego del anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

    Sobre los aprendizajes del episodio marcado por el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo, Naudon destacó el comportamiento mejor a lo esperado.

    “Me atrevería a apostar que si hace un año atrás hacíamos una encuesta entre economistas y preguntábamos qué pasaba en el mundo si teníamos el estrecho de Ormuz cerrado, como estuvo por varias semanas, yo creo que la respuesta habría sido, en la mayoría de los casos, una recesión global. No pasó“, dijo Naudon en un seminario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.

    Sobre las razones, Naudon comentó que “venimos de un mercado bastante holgado, el mundo se había ido preparando con altas reservas de petróleo, entonces fue capaz de pasar este periodo de cierre del estrecho de una manera más suave”.

    “Es impresionante cómo esto se ha corregido (el mercado del petróleo) y, de hecho, a mi juicio, se ha corregido de manera más rápida de lo que yo esperaba”, dijo en el contexto del que el mercado del petróleo ya se ubica cerca de precios preinicio del conflicto.

    Antes de la guerra, el precio del petróleo rondaba los US$65 para el Brent, el de referencia para Chile, y se disparó sobre los US$100 por barril. Durante esta jornada, el precio del barril se ubica en torno a los US$75.

    Había un montón de cosas más micro que hacían que las elasticidades fueran distintas a las elasticidades más macro que uno tenía en la cabeza, y mucho de eso se ve, y de hecho lo que está pasando hoy día es que este precio ha caído mucho, en parte también porque la respuesta ha sido muy rápida”, comentó.

    “El ajuste del mercado ha sido rápido, pero no está considerado en el escenario base del Ipom (Informe de Política Monetaria), que se construyó hasta el 10 de junio”, dijo en el contexto de que el acuerdo de paz se anunció el 14 de junio.

    Sin embargo, el vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, comentó que el mejor ánimo “no significa necesariamente que vamos a volver a (precios) preguerra”.

    “Incluso si se logra ese acuerdo, la idea de que el estrecho se puede cerrar en cualquier minuto, de que Irán tiene, por decirlo así, una llave, no total, pero una llave importante de la producción o de la distribución del petróleo en el mundo, probablemente va a generar un premio más permanente en el nivel de petróleo”, estimó.

    En esa línea, Naudon comentó que “es muy probable que, como de alguna forma lo anticipan los futuros (del petróleo), que no se han corregido tanto como para llegar a su nivel inicial, es probable que nos quedemos con niveles de precio del petróleo algo mayores que los que teníamos previo a la guerra, de manera más permanente”.

    “Va a ayudar bastante a la inflación y a los bolsillos de la gente, pero a nuestro juicio, probablemente vamos a terminar en niveles igual un poco mayores que los previos (al conflicto en Medio Oriente), incluso si es que se soluciona el tema más directo de la guerra”, dijo.

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