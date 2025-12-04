Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación

La interferencia en el tráfico aéreo de Venezuela sumó una nueva contingencia, donde ahora fue la aerolínea panameña Copa Airlines la que suspendió sus operaciones como mínimo hasta este viernes.

El anuncio de Copa se da luego de que varias aerolíneas, incluida Latam Airlines, suspendieran sus vuelos hacia y desde el país caribeño tras la alerta de seguridad que emitió la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Ante esto, la nación caribeña les canceló los permisos para sus operaciones, por no restablecer el servicio en el plazo presentado por ellos y acusados de conspirar contra Venezuela al seguir la alerta de la superpotencia.

Sin embargo, Copa se sumó por otros motivos al grupo en que hoy están Iberia, TAP, Avianca, la filial de Latam en Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.

“Debido a intermitencias en una señal de navegación reportada hoy por nuestros pilotos, y que no comprometieron la seguridad, se suspenden de forma preventiva los vuelos desde y hacia Caracas el 4 y 5 de diciembre de 2025″, dijo en comunicado.

Ante este contexto, la firma añadió que “estamos evaluando la situación y compartiremos nueva información en nuestros canales públicos en las próximas 24 horas“.

De cara a los clientes, Copa ofreció un cambio de fecha sin cargos por modificación y reembolso de su boleto.