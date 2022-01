La reflexión de Mario Marcel sobre el medioambiente y los recursos naturales: “Hace ya tiempo que resienten el impacto de la producción masiva”

Esta mañana se llevó a cabo un evento de reconocimiento al presidente del Banco central, Mario Marcel, en donde diversos economistas homenajearon su carrera profesional al mando de distintas instituciones. Entre los invitados estuvieron los exministros de Hacienda, Eduardo Aninat, Alejandro Foxley, Felipe Larraín y los expresidentes del Banco Central, Vittorio Corbo y Rodrigo Vergara.

Mario Marcel reconoció que el homenaje fue “inesperado”, que lo honra pero que también lo pone en conflicto ya que, dijo, buen parte de su vida profesional la dedicó al tema de las instituciones “y a la convicción de que las instituciones son más importantes que las personas que la integran”.

Una de las características que resaltó el presidente del ente emisor sobre su gestión, que fue mencionada por Eduardo Aninat, es “el tema de adelantarse a los hechos”, señaló Marcel. En ese sentido, destacó esa anticipación como algo que ha implementado a lo largo de su carrera en los diversos equipos e instituciones que ha liderado y parte fundamental de su gestión.

Desafíos para el Banco Central

Parte importante de las palabras de Mario Marcel fueron dedicadas a los desafíos que tiene y que tendrá el Banco Central en los próximos años.

En ese sentido, recalcó la importancia de la comunicación por parte del instituto emisor en cuanto a simplificar el lenguaje de sus informes, “generar productos comunicacionales dirigidos a distintos tipos de público, intensificar el diálogo con actores regionales y sociales y usar proactivamente las redes sociales”.

“En la era de las comunicaciones instantáneas y el dominio de las redes sociales la única forma de mantener la confianza en las instituciones es ser capaces de escuchar e invertir mucho en explicar. Hoy día ya no se puede justificar una medida económica argumentando que la autoridad consideró todos los antecedentes y tomó sus decisiones. Si no podemos explicar por qué se decidió hacer algo y por qué no se podía hacer otra cosa, quizás no lo deberíamos haber hecho en primer lugar”, afirmó Marcel.

El líder del Banco Central mencionó además otros dos desafíos para la institución. El primero es el potencial que representa el acceso a grandes volúmenes de datos y capacidad para procesarlo.

“Aprovechar este potencial puede cambiar significativamente nuestra forma de entender la economía, de calibrar y evaluar el impacto de las políticas públicas. Pero, además, por supuesto, nos puede llevar a entender la economía a una escala mucho más humana”.

02 Septiembre 2021 Entrevista a Mario Marcel, Presidente del Banco Central. Foto: Andres Perez02 Septiembre 2021 Entrevista a Mario Marcel, Presidente del Banco Central. Foto: Andres Perez

El tercer desafío que nombró el presidente del Banco Central es introducir la dimensión ambiental en la modelación de la economía.

“El medioambiente y los recursos naturales hace ya tiempo que resienten el impacto de la producción masiva y han dejado de ser considerados un mero insumo”, señaló al respecto.

En ese sentido indicó que un gran desafío para los economistas será medir el capital natural e incorporarlo en el análisis económico, conociendo los verdaderos costos de producir y consumir, generando regulación e incentivos que aseguren que el uso, la preservación o la recuperación de ese capital natural y que responda a las preferencias de la ciudadanía y al interés de las próximas generaciones.

“Los economistas debemos ser capaces de salir de nuestra zona de confort. En tiempos como los de Chile hoy tenemos que cuestionarnos, esforzarnos por comprender nuestro entorno, imponernos nuevos desafíos y dialogar y aprender mucho de otros para poder responder precisamente a esos desafíos” concluyó Mario Marcel.

Las alabanzas a Mario Marcel

Vittorio Corbo

Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central

“Primero, no hay duda que Mario es un gran servidor público por excelencia, no solamente (destaca) el trabajo que se describió en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Presupuesto (…) Pero también internacionalmente, el rol que jugó en el BID, todo lo que es gobernanza, en la OCDE y después en el Banco Mundial. O sea, las tres instituciones claves internacionales en esto ámbitos. Hizo una gran contribución, o sea yo creo que eso muestra su extensión mucho más allá del área chica de la economía chilena”.

Alejandro Foxley

Alejandro Foxley, exministro de Hacienda.

“El reciente nombramiento de Mario Marcel, por un segundo periodo como presidente del Banco Central constituye una señal potente. El país tendrá instituciones capaces de mirar el largo plazo y de resistir tendencias populistas crecientes, como se ha observado en sectores políticos del Congreso. Parece que día a día se acentúan ahí en el Congreso, las presiones para más gasto público, para nuevos retiros de ahorros previsionales, etcétera. Con estas medidas, por cierto, se está haciendo el camino fácil de inducir consumo, un bienestar aparente, solo a corto plazo para la gente, y a futuro crecientes presiones inflacionarias”.

Felipe Larraín

Felipe Larraín, exministro de Hacienda.

“Quiero terminar con una reflexión, destacaba en Mario su tranquilidad especialmente en momentos difíciles, hay muchos buenos capitanes en mares calmados, algunos dicen capitanes de agua dulce, pero hay muy pocos buenos capitanes para aguas borrascosas, por eso si usted tiene que enfrentar una tormenta importante vaya tranquilo en el barco de Mario”.