La situación es “extremadamente grave”: empresas industriales en vilo por inminente corte en el suministro de Metrogas

Preocupación hay en una parte relevante del sector industrial chileno debido a un aviso de Metrogas sobre el eventual corte en el suministro de gas a partir de este jueves 8 de julio, a las 6 AM.

Esto debido al retraso del barco que transporta el hidrocarburo y que tenía la entrega programada para hoy en el terminal de Quintero, en la V Región.

Serían unas 300 empresas las que se verían afectadas por este corte, 60 de ellas del sector metalmecánico.

“En el evento que esta situación, no imputable a Metrogas, no se resuelva, su empresa deberá suspender totalmente el consumo de Gas Natural a contar del día 8 de julio a las 06:00 am. La suspensión de consumo deberá mantenerse en forma indefinida y hasta nuevo aviso en contrario”, dice el aviso.

En esa carta, Metrogas reportó además que debido a las marejadas el terminal portuario se encuentra cerrado y es altamente probable que se en la fecha del posible arribo de la embarcación.

Uno de los gremios que hizo pública esta preocupación es Asimet, que en un comunicado dijo que sus empresas asociadas recibieron este aviso con “sorpresa e impacto”.

El presidente del gremio, Dante Arrigoni, calificó la situación de “extremadamente grave”, afirmando que de concretarse la suspensión el impacto en el sector industrial será crítico, considerando que este es un problema que se suma al delicado escenario que enfrentan las empresas debido a la pandemia.

“No es posible que empresas encargadas de suministrar insumos esenciales para el funcionamiento de las industrias no manejen reservas para situaciones de este tipo, como tampoco dar aviso con solo 48 horas de anticipación, donde hay poca capacidad de reacción”, afirmó.

Corte será postergado

En una declacración pública, Metrogas dijo esta tarde que la razón del corte era para resguardar el suministro a los clientes residenciales y comerciales, quienes de esta forma no se verán afectados por esta situación de contingencia.

En el documento, la compañía afirmó que ha estado desarrollando diversas gestiones y adoptando medidas para mantener la continuidad de suministro a sus clientes industriales.

En esa línea, Metrogas dijo que el inicio del corte anunciado ha podido ser postergado para el lunes 12 de julio a las 18:00 horas.

“Esta nueva fecha coincidiría con la posibilidad que el mismo lunes 12 de julio la nave pueda descargar efectivamente en el puerto, lo que estará determinado según las condiciones de marejadas y apertura del puerto”, dijo Metrogas.