Las AFP dicen que con la propuesta del gobierno no se mejoran las pensiones y pide que el 6% vaya a la cuenta individual

El gobierno del Presidente Grabiel Boric logró aprobar la idea de legislar la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde algunos detalles quedaron definidos y otros no, como la distribución del 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Ante este debate que ahora se traslada al Senado, la Asociación de AFP llamó a centrarse en fortalecer las pensiones, destinando la cotización extra en su totalidad a las cuentas personales y buscar otra formula para financiar la solidaridad en el sistema.

“La solidaridad debe estar, el tema es cómo se financia esta solidaridad y lo que se estaba planteando en este proyecto era financiarlo con un impuesto al trabajo básicamente, era financiarlo con cotizaciones de los trabajadores, cuando en realidad lo que tenemos débil en Chile es la contribución de los trabajadores”, dijo la presidente del gremio, Paulina Yazigi, en entrevista con T13 radio

La economista resaltó su mirada apuntando que ve que en Chile las personas que trabajan tienen lagunas previsionales, las mujeres cotizan menos y estima que la contribución actual del 10% es baja. “Lo que tenemos que buscar por definición en un pilar contributivo, donde las personas contribuyan y eso va a contribuir a su vez a que haya una mejor pensión autofinanciada”, agregó.

En esa línea y ante la consulta sobre si la propuesta del gobierno ofrecer mejorar las pensiones, Yazigi apuntó que este no sería el caso: “Aquí no van a haber mejores pensiones (...) lo que pasa es que el proyecto lo que establecía es subir la tasa de cotización y eso se celebra, el tema es que la tasa de cotización debe ir a la cuenta individual para poder subir pensiones y el mismo gobierno lo reconocía en su misma presentación y en su mismo documento”.

“Estábamos enfrentándonos a un riesgo de costos, de una reforma refundacional, de cambiar un sistema completo, de tener el riesgo de abrir la puerta a un mayor rol del Estado en el manejo de los fondos afiliados, eso ayer se vota en contra con la votación en particular, porque no era una reforma que subía pensiones o que no iba a subir las pensiones actuales de forma sostenible, pero no iba a tener una mejora en pensiones a futuro”, agregó.

En desarrollo..