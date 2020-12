Los asesores previsionales piden que no los relacionen con Felices y Forrados: “No son asesores previsionales y no pertenecen a nuestro gremio”

Felices y Forrados ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a las denuncias que ha realizado su fundador, Gino Lorenzini, sobre supuestas triangulaciones en la industria de la AFP que involucran al presidente Sebastián Piñera, a lo que se suman las suspicacias que generaron los vínculos que ha tenido con la senadora Ximena Rincón, cuyo hermano, Ricardo, es abogado de la empresa.

Pero antes de ello, Felices y Forrados había despertado la inquietud de las autoridades económicas y regulatorias debido al impacto que tienen habitualmente en el mercado financiero sus recomendaciones de cambios de fondo, especialmente en el dólar.

En el contexto del ruido que ha generado esa firma y el propio Lorenzini, y que generó una fuerte respuesta del equipo económico de Piñera, el gobierno puso discusión inmediata al proyecto que precisamente regula a los asesores previsionales.

En medio esta batahola, los asesores previsionales sacaron la voz y no sólo se distanciaron de Felices y Forrados, sino que afirmaron que la empresa de Gino Lorenzini no es parte del gremio (AGAP) y pidió que no los califiquen como asesores previsionales.

“Felices y Forrados es un Agente de Inversiones Masivo que realiza recomendaciones de forma masiva sobre cambios de fondos a los afiliados de AFP. No son asesores previsionales y no pertenecen a nuestro gremio, que reúne a profesionales reconocidos por ley y permanentemente fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones”, afirmaron en una declaración pública.

Sin referirse expresamente a Felices y Forrados, el gremio dijo que comparte la preocupación por el actuar de “empresas inescrupulosas que lucran realizando recomendaciones masivas de fondos”.

Además, dijeron que apoyan que se legisle para regular a dichos agentes de inversión.

“Como AGAP consideramos que estas sugerencias terminan afectando las pensiones futuras y, lo que es peor, quienes las hacen no asumen ningún tipo de responsabilidad, y además no son fiscalizados”, dijeron.

El gremio afirmó que su función es orientar a los afiliados en la toma de decisiones al momento de pensionarse, viendo su situación personal y analizando sus datos específicos para ayudarlos a tomar la mejor decisión.

“Para ello, estamos obligados a cumplir requisitos como acreditar nuestros conocimientos en un examen periódico y contratar pólizas de garantía y responsabilidad civil”, sustuvo.