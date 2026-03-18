Bolsas mundiales suben a la espera de la Reserva Federal y con la mirada puesta en Medio Oriente

Los futuros de Wall Street operaban al alza este miércoles, en una jornada marcada por la caída de los precios del petróleo y la expectativa de los inversionistas ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Las acciones agrupadas en el índice MSCI World suben 0,28%, mientras que el índice europeo Eurostoxx 600 muestra un incremento de 0,58%.

Los contratos ligados al Dow Jones subían 240 puntos, o 0,5%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaban 0,5% y los del Nasdaq 100 ganaban 0,7%. En paralelo, los precios del crudo retrocedían: el West Texas Intermediate caía 1,5% y el Brent mostraba una baja marginal.

El movimiento se produce luego de que el martes los principales índices bursátiles lograran cerrar al alza, pese al repunte del petróleo, impulsado por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su país no necesita apoyo de aliados de la OTAN en Medio Oriente.

Sus dichos se dieron tras sugerir previamente la posible formación de una coalición para proteger embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, en medio de ataques iraníes a infraestructura energética de Emiratos Árabes Unidos que elevaron la preocupación por el suministro de crudo.

A la espera de la Fed

La atención del mercado está centrada en la decisión de tasas de la Reserva Federal prevista para esta jornada. El consenso apunta a que el banco central mantendrá los tipos en un rango de entre 3,5% y 3,75%.

Los inversionistas estarán atentos a las señales del presidente del organismo, Jerome Powell, respecto del impacto de los precios del petróleo en la trayectoria futura de la política monetaria.

Bolsas mundiales suben a la espera de la Fed. En la imagen, Donald Trump y Jerome Powell. SAUL LOEB

“Los mercados continúan operando con cierta cautela antes de la decisión de la Fed y en un contexto de precios del petróleo elevados”, señaló a CNBC Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercados de Ameriprise Financial, quien agregó que los inversionistas observarán cómo las autoridades incorporan el conflicto con Irán en el análisis de riesgos inflacionarios y de crecimiento.

En la misma línea, Jeff Buchbinder, estratega jefe de renta variable de LPL, indicó que una economía sólida, valorizaciones “más razonables” y fundamentos corporativos favorables continúan respaldando el ánimo de los inversionistas.

Al cierre de esta edición, el crudo Brent casi no experimenta variaciones pero se mantiene sobre los US$ 100 por barril. El WTI en cambio baja 2,03% a US$ 94,27.

Bolsas mundiales suben ANGUS MORDANT

En el plano macroeconómico, el mercado también espera la publicación del índice de precios al productor de febrero, para el cual el consenso de Dow Jones proyecta un alza de 0,3%.

En Europa, en tanto, los inversionistas aguardan datos de inflación de la Unión Europea, en la antesala de decisiones de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Riksbank y el Banco Nacional Suizo previstas para el jueves.

En materia corporativa, la atención estará puesta en los resultados de Micron Technology tras el cierre del mercado, mientras que durante la jornada también reportan Tencent, Munich Re y Eni.