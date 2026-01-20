Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

Cómo le fue a los mercados con Trump

El primer año del segundo mandato de Donald Trump estuvo marcado por un desempeño positivo de los mercados accionarios estadounidenses, aunque acompañado de episodios recurrentes de volatilidad en un contexto de cambios en la política económica, tensiones institucionales y ajustes en los mercados de bonos y divisas.

Wall Street: alzas de doble dígito con episodios de rotación

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron el período con ganancias relevantes. El S&P 500 avanzó 13,2%, el Dow Jones subió 11,16% y el Nasdaq lideró con un alza de 17,2%.

Durante el año Wall Street fue un sube y baja bien marcado: cada anuncio relevante gatillaba ventas rápidas y rotación fuera de EE.UU., pero después el mercado volvía a recomponerse.

Un reporte de XTB dice que, pese a los máximos alcanzados, el desempeño fue más acotado en términos relativos. “En términos relativos, EE. UU. quedó más atrás que varios mercados internacionales, donde se observó que los inversores se inclinaron por diversificar fuera de Estados Unidos”, señala el documento.

El buen desempeño de Wall Street fue el piso para el buen desempeño de otros mercados bursátiles como el chileno.

El IPSA en 2025 tuvo un desempeño excepcional, cerrando el año con una rentabilidad anual cercana al 56% en moneda local (y más del 70% en dólares), alcanzando máximos históricos impulsado por la recuperación económica, precios del cobre elevados, mejoras en la confianza empresarial, y un giro político con expectativas pro-mercado tras la segunda vuelta presidencial, siendo uno de los mercados bursátiles con mejor rendimiento global.

Cómo le fue a los mercados con Trump. Imagen creada con IA

Flujos globales y diversificación de portafolios

La rotación hacia otros mercados fue uno de los rasgos del período. Los episodios de ventas en Wall Street estuvieron asociados a anuncios de política económica y comercial, lo que llevó a movimientos de capital fuera de Estados Unidos. Según el informe, cada shock generaba “rotación fuera de EE.UU.”, antes de que el mercado volviera a estabilizarse.

Este comportamiento se dio en un contexto donde los inversionistas buscaron diversificar su exposición geográfica, lo que explica que, aun con alzas en los índices estadounidenses, otros mercados mostraran un desempeño relativo superior durante el período,

Política comercial como factor de mercado

Todos estos movimientos se dieron en medio de una estrategia económica basada en la presión financiera y el uso activo de los famosos aranceles.

El segundo mandato ha operado bajo la premisa de que “Estados Unidos ya no busca liderar el orden global a través de la diplomacia tradicional, sino a través de la fuerza de su mercado interno y la presión financiera”.

Cómo le fue a los mercados con Trump BRENDAN SMIALOWSKI

En ese marco, los aranceles fueron utilizados como “eje de negociación y recaudación”, bajo un esquema de “presión y alivio”, lo que tuvo impacto directo en las expectativas de los mercados ante cada escalada o señal de distensión comercial.

Ahora vuelve el temor por los aranceles. Ad portas de la decisión final de la Corte Suprema, que debe pronunciarse sobre su legalidad, Trump amenazó con nuevos gravámenes a algunos países europeos por la situación en torno a Groenlandia.

Europa no se quedó ahí y evalúa represalias.

Stablecoins y dólar digital: nueva variable financiera

Uno de los elementos destacados del período fue el impulso a las criptofinanzas. Según XTB, “una de las sorpresas de este año ha sido la adopción agresiva de las criptofinanzas”, con un marco regulatorio favorable para las stablecoins, vistas como una herramienta para sostener la relevancia del dólar a nivel global.

El informe detalla que el objetivo fue que el dólar digital, administrado por empresas privadas pero regulado por el Tesoro, sirviera para inyectar liquidez al sistema y mantener la hegemonía financiera estadounidense, en un contexto en el que el mercado también interpretó señales de tolerancia hacia un dólar menos fuerte.

Sectores vinculados a energía e industria

La política económica también tuvo impacto sectorial. La administración impulsó la apertura de parques nacionales y zonas costeras a la explotación petrolera y gasífera, con el objetivo de reducir costos de producción.

Esta estrategia buscó “inundar el mercado con energía barata” y fue utilizada como parte del enfoque para contener presiones inflacionarias desde el lado de la oferta, según la plataforma de inversiones.

En paralelo, el uso de aranceles incentivó compromisos de inversión industrial dentro de Estados Unidos, particularmente en sectores estratégicos como semiconductores, lo que influyó en el posicionamiento de los inversionistas hacia activos ligados a manufactura e infraestructura productiva.

Volatilidad: shocks y posterior normalización

La volatilidad se manifestó de forma episódica. El indicador VIX (el “índice del miedo”) reaccionó con alzas ante anuncios de política comercial, tensiones con la Reserva Federal y datos macroeconómicos relevantes.

Cómo le fue a los mercados con Trump

De acuerdo con XTB, “no fue un año de volatilidad constante, sino de episodios intensos y luego calma relativa”.

En el balance de 12 meses, el índice retrocedió 13%.

Bonos del Tesoro y curva de tasas

En la renta fija, los bonos del Tesoro reflejaron un año de alta sensibilidad a los factores políticos y macroeconómicos. XTB señala que “en bonos observamos bastante movimiento, sobre todo en el tramo largo, porque el mercado estuvo recalibrando crecimiento, inflación, déficit y el ruido político”.

Hacia el cierre del período, el bono a 10 años se estabilizó y eso ayudó a que el entorno se sintiera más controlado, sin que las tasas estuvieran amplificando el estrés, aunque los rendimientos permanecieron en niveles elevados.

Reserva Federal y expectativas de mercado

El conflicto con la Reserva Federal fue y es uno de los principales focos de atención para los mercados. La presión de la administración incluyó cuestionamientos directos al banco central y a su conducción de la política monetaria, lo que introdujo incertidumbre respecto de la independencia de la Fed.

Cómo le fue a los mercados con Trump.

Este factor fue observado por el mercado como un riesgo relevante, dado que una eventual pérdida de credibilidad podría elevar el costo de la deuda en un contexto de mayores necesidades de financiamiento del gobierno estadounidense

Dólar y condiciones financieras globales

El dólar no actuó como refugio tradicional durante el período. XTB indica que el Dollar Index cerró el año con una caída de 9,38%, afectado por las fricciones comerciales y por las señales de que a la administración no le incomodaba un tipo de cambio más débil.

En conjunto, el primer año del segundo mandato de Trump dejó mercados accionarios en terreno positivo, una renta fija marcada por tasas elevadas y volatilidad episódica, y un escenario financiero condicionado por cambios regulatorios, tensiones institucionales y el uso activo de la política económica como factor de mercado.

Cómo le fue a los mercados con Trump JAVIER TORRES/ATON CHILE

Y ahora con la situación de Groenlandia aumenta la volatilidad.

Los inversionistas se deshacían de los activos en dólares por “el temor a una incertidumbre prolongada, las tensiones en las alianzas, la pérdida de confianza en el liderazgo de EEUU, las posibles represalias y la aceleración de las tendencias a la desdolarización”, dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney, reportó Reuters.

“Aunque hay esperanzas de que el Gobierno estadounidense pueda rebajar pronto estas amenazas, como ha hecho con anteriores anuncios de aranceles, está claro que la seguridad de Groenlandia sigue siendo un objetivo central de seguridad nacional para la actual Administración”, añadió.