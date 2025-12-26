SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ipsa busca nuevo máximo histórico y el dólar se resiste a caer de los $900

    El dólar anota seis jornadas consecutivas a la baja y el Ipsa repunta luego de cerrar este miércoles a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Bolsa de Santiago retoma las operaciones tras el feriado de Navidad buscando cerrar en un nuevo máximo histórico. En tanto, el dólar en Chile seguía a la baja, pero se resistía a caer por debajo de los $900.

    El Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— subía 0,73% a 10.461,70 puntos. De seguir así, el selectivo nacional superaría el máximo anterior de 10.403,7 puntos.

    De cara a la semana, el Ipsa se alista a cerrar con ganancias de un poco más de un 1,5% y luego de que bajara 0,92% la semana anterior.

    Por su lado, Wall Street se alistaba a comenzar la jornada sin grandes variaciones, pero con balances semanales al alza y el S&P 500 en récords. La Bolsa de Nueva York también cerró este jueves por motivo del feriado de Navidad.

    Brendan McDermid

    “2025 se acerca a su fin con más aspectos positivos que negativos este año”, escribió Mark Newton, director de estrategia técnica de Fundstrat, a CNBC. “Si bien la narrativa común gira en torno a una ‘burbuja de inteligencia artificial’ y temores arancelarios, junto con la volatilidad que podría rodear otro cierre gubernamental o aranceles e inflación, las acciones estadounidenses han ignorado en gran medida todos estos temores hasta finales de 2025”, agregó.

    Otro de los factores que espera el mercado es el rally de Santa Claus, donde las acciones históricamente suben los últimos cinco días hábiles del año.

    En tanto, gran parte de Europa, como Reino Unido, mantiene sus operaciones cerradas por motivo del feriado extendido de Navidad.

    Dólar

    El dólar retoma las operaciones en línea con el comportamiento de los últimos días. Sin embargo, la divisa moderó su caída cuando tocó los $900,80 la unidad.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Así, el dólar caía $0,56 respecto al cierre de este miércoles y llegaba a un valor de $903,99 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría seis jornadas consecutivas al alza, donde bajaba un poco más de $13.

    “En el plano local no se publican datos económicos relevantes, por lo que la dinámica del tipo de cambio estará principalmente determinada por factores externos. Para la sesión de hoy, se espera que el dólar se mueva dentro de un rango acotado, entre los $897 y $906, en un contexto de baja liquidez propio de las festividades”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

    De seguir así, la divisa caería cerca de $6 en la semana y luego de que la semana anterior el dólar bajó $3,25 en la semana.

    El peso chileno se mantenía sin grandes variaciones en una jornada donde el precio al contado del cobre en la Bolsa de Londres no registró variación por ser feriado. Uno de los principales soportes del peso chileno cerró el miércoles pasado en un máximo histórico en US$ 5,55 la libra en Reino Unido.

    De esta forma, Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, también apuntó a una jornada de bajas operaciones. “Una sesión marcada por el feriado navideño en gran parte de Europa, lo que se traduce en baja liquidez y escaso impulso direccional. El mercado opera de forma estable, con movimientos acotados y predominio de factores técnicos, típicos de esta etapa del cierre de año”, comentó.

    Más sobre:MonedasDólarIpsaWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    La economía de la Región de Tarapacá no repunta: PIB cae por cuarto trimestre consecutivo

    Tianqi ingresa nueva orden de no innovar por asociación Codelco-SQM argumentando que “ya pasó a fase de ejecución”

    Lo más leído

    1.
    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    2.
    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    3.
    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    4.
    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    5.
    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026
    Chile

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Diputado Carter critica “reacción belicosa” del PC y el FA ante la inminente llegada de Kast a La Moneda

    Región del Maule: Carabineros detiene a sujeto tras ser sorprendido quemando pasto seco con encendedor

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo
    Negocios

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Ex seleccionado francés se lanza contra Argentina al recordar la final de Qatar 2022: “Siento mucho odio hacia ellos”

    La dura sanción que recibe compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla tras ser expulsado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación