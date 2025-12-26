Ipsa busca nuevo máximo histórico y el dólar se resiste a caer de los $900

La Bolsa de Santiago retoma las operaciones tras el feriado de Navidad buscando cerrar en un nuevo máximo histórico. En tanto, el dólar en Chile seguía a la baja, pero se resistía a caer por debajo de los $900.

El Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— subía 0,73% a 10.461,70 puntos. De seguir así, el selectivo nacional superaría el máximo anterior de 10.403,7 puntos.

De cara a la semana, el Ipsa se alista a cerrar con ganancias de un poco más de un 1,5% y luego de que bajara 0,92% la semana anterior.

Por su lado, Wall Street se alistaba a comenzar la jornada sin grandes variaciones, pero con balances semanales al alza y el S&P 500 en récords. La Bolsa de Nueva York también cerró este jueves por motivo del feriado de Navidad.

Brendan McDermid

“2025 se acerca a su fin con más aspectos positivos que negativos este año”, escribió Mark Newton, director de estrategia técnica de Fundstrat, a CNBC. “Si bien la narrativa común gira en torno a una ‘burbuja de inteligencia artificial’ y temores arancelarios, junto con la volatilidad que podría rodear otro cierre gubernamental o aranceles e inflación, las acciones estadounidenses han ignorado en gran medida todos estos temores hasta finales de 2025”, agregó.

Otro de los factores que espera el mercado es el rally de Santa Claus, donde las acciones históricamente suben los últimos cinco días hábiles del año.

En tanto, gran parte de Europa, como Reino Unido, mantiene sus operaciones cerradas por motivo del feriado extendido de Navidad.

Dólar

El dólar retoma las operaciones en línea con el comportamiento de los últimos días. Sin embargo, la divisa moderó su caída cuando tocó los $900,80 la unidad.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Así, el dólar caía $0,56 respecto al cierre de este miércoles y llegaba a un valor de $903,99 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría seis jornadas consecutivas al alza, donde bajaba un poco más de $13.

“En el plano local no se publican datos económicos relevantes, por lo que la dinámica del tipo de cambio estará principalmente determinada por factores externos. Para la sesión de hoy, se espera que el dólar se mueva dentro de un rango acotado, entre los $897 y $906, en un contexto de baja liquidez propio de las festividades”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

De seguir así, la divisa caería cerca de $6 en la semana y luego de que la semana anterior el dólar bajó $3,25 en la semana.

El peso chileno se mantenía sin grandes variaciones en una jornada donde el precio al contado del cobre en la Bolsa de Londres no registró variación por ser feriado. Uno de los principales soportes del peso chileno cerró el miércoles pasado en un máximo histórico en US$ 5,55 la libra en Reino Unido.

De esta forma, Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, también apuntó a una jornada de bajas operaciones. “Una sesión marcada por el feriado navideño en gran parte de Europa, lo que se traduce en baja liquidez y escaso impulso direccional. El mercado opera de forma estable, con movimientos acotados y predominio de factores técnicos, típicos de esta etapa del cierre de año”, comentó.