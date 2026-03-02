SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái

    El precio sufrió una caída de 1,56% en la BML, pero logró soportar la barrera de los US$ 6 por libra.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

    El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está golpeando a todos los mercados del mundo. El petróleo se dispara a máximos de un año, mientras que el oro se convierte en refugio y la onza salta a su nivel más alto de 2026.

    En Chile, el golpe se siente en prácticamente todos los frentes ya que el precio del cobre también retrocedió en los mercados internacionales.

    De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio del metal rojo sufrió una caída 1,56% en la Bolsa de Metales de Londres, aunque sostuvo los US$ 6 por libra (US$ 6,01).

    Cuánto vale la libra de cobre

    Con este resultado, el precio promedio en Londres del principal producto de exportación del país escala a US$ 5,91.

    En el mercado de futuros de Nueva York, la libra sufre una contracción de 1,06% a US$ 5,94.

    Además de la tensa situación en los mercados producto del temor generalizado a las hostilidades en Medio Oriente, la mirada de los inversionistas está puesta en el nivel de las reservas de cobre que experimentó otro fuerte salto.

    De acuerdo a Cochilco, las existencias de cobre saltaron en 3.975 toneladas métricas en Londres, hasta 253.700 (tm). En el Comex de Nueva York en tanto subieron 447 tm y en Shanghai saltaron en 119.054 TM.

    Lee también:

    Más sobre:CobreIránMaterias primascommoditiesMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    Tras cita con Kast por cable chino, Presidente Boric viajará este martes por la tarde a Magallanes

    Lo más leído

    1.
    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    2.
    Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

    Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

    3.
    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    4.
    Ministro del Trabajo: “Esta idea de que el crecimiento per se es la receta para generar empleo, es insuficiente”

    Ministro del Trabajo: “Esta idea de que el crecimiento per se es la receta para generar empleo, es insuficiente”

    5.
    La economía decepciona en enero: Imacec cae y marca su peor dato desde junio de 2024

    La economía decepciona en enero: Imacec cae y marca su peor dato desde junio de 2024

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas
    Chile

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea
    Negocios

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái
    El Deportivo

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái

    “¿Quieren un autógrafo?“: la picante reacción de Messi después de anotarle al Orlando City en la MLS

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”
    Cultura y entretención

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos
    Mundo

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos

    La opulenta y “segura” Dubai, golpeada por la guerra en Medio Oriente

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers