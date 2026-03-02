El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái
El precio sufrió una caída de 1,56% en la BML, pero logró soportar la barrera de los US$ 6 por libra.
El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está golpeando a todos los mercados del mundo. El petróleo se dispara a máximos de un año, mientras que el oro se convierte en refugio y la onza salta a su nivel más alto de 2026.
En Chile, el golpe se siente en prácticamente todos los frentes ya que el precio del cobre también retrocedió en los mercados internacionales.
De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio del metal rojo sufrió una caída 1,56% en la Bolsa de Metales de Londres, aunque sostuvo los US$ 6 por libra (US$ 6,01).
Con este resultado, el precio promedio en Londres del principal producto de exportación del país escala a US$ 5,91.
En el mercado de futuros de Nueva York, la libra sufre una contracción de 1,06% a US$ 5,94.
Además de la tensa situación en los mercados producto del temor generalizado a las hostilidades en Medio Oriente, la mirada de los inversionistas está puesta en el nivel de las reservas de cobre que experimentó otro fuerte salto.
De acuerdo a Cochilco, las existencias de cobre saltaron en 3.975 toneladas métricas en Londres, hasta 253.700 (tm). En el Comex de Nueva York en tanto subieron 447 tm y en Shanghai saltaron en 119.054 TM.
