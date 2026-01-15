Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

Qué pasa con el precio del petróleo e Irán

Los precios del petróleo retrocedieron cerca de 3% este jueves, luego de que declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderaran los temores del mercado ante un eventual ataque estadounidense contra Irán.

El crudo Brent cayó 2,8% -US$1,87- hasta los US$ 64,63 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdió US$1,79, equivalente a 2,9%, hasta US$ 60,23 por barril.

El ajuste se produjo después de que Trump señalara a la prensa que había sido informado por “fuentes muy importantes” en Irán de que “la matanza se ha detenido” . “No hay planes para ejecuciones, me han dicho con buena autoridad”, afirmó, agregando que la Casa Blanca seguiría de cerca la evolución de la situación.

Las declaraciones se dieron en un contexto de alta tensión tras los reportes de cientos de muertos luego de que protestas masivas en Irán fueran enfrentadas con una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. En ese escenario, Trump había advertido en reiteradas ocasiones que podría intervenir si civiles eran asesinados o ejecutados por el Estado.

“La presión vendedora prevaleció por las expectativas de que Estados Unidos no tomaría medidas militares contra Irán”, dijo Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment, una unidad de Nissan Securities, citado por Reuters.

El mercado venía de jornadas al alza. El martes, los precios del petróleo subieron después de que Trump cancelara reuniones con autoridades iraníes y prometiera a los manifestantes que “la ayuda está en camino” , extendiendo las ganancias el miércoles ante el aumento de las preocupaciones por un posible ataque de Estados Unidos.

Esos temores se intensificaron tras un reporte de Reuters que indicó que parte del personal había sido instruido a abandonar la base aérea Al Udeid, en Qatar, utilizada por el ejército estadounidense.

La BBC informó además que personal británico también estaba siendo reubicado fuera de la base.

En paralelo, el martes el gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos para que abandonaran Irán por vía terrestre hacia Armenia o Turquía.

“ Salgan de Irán ahora . Tengan un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de Estados Unidos”, señaló la Embajada Virtual de EE.UU. en Irán, junto con recomendaciones de seguridad para quienes no pudieran salir.

En una nota publicada la mañana de este jueves, Jim Reid, de Deutsche Bank, indicó que los comentarios de Trump sobre el cese de las muertes en Irán fueron interpretados por los mercados como “una señal de que Estados Unidos podría postergar una respuesta militar potencial” , informó CNBC.

No obstante, advirtió que “existe claramente una cautela persistente”, considerando el “momento inesperado” de los ataques estadounidenses a Irán en junio de 2025.

Reid añadió que, si bien el Brent se mantiene por sobre los mínimos bajo US$60 por barril registrados la semana pasada, los dichos del presidente estadounidense “tuvieron un impacto claro”.

También subrayó que Irán es un productor de petróleo más relevante que Venezuela, con una participación de 4% de la producción mundial en 2023, lo que implica posibles efectos más amplios en el mercado ante cualquier desarrollo en ese país.