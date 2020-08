Retiro del 10% de los fondos: AFP empiezan a notificar a los afiliados aceptación de solicitudes y rechazos son el 5%

En siete jornadas desde que inició el proceso para que los afiliados puedan solicitar el retiro del 10% de sus fondos de pensiones, las AFP han recibido las solicitudes de casi 8 millones de personas, lo que significa que el 72% de los afiliados del sistema estarían retirando cerca de US$13.000 millones. Pero este martes por la noche las administradoras iniciaron la siguiente etapa: informar a los afiliados si la solicitud fue aceptada o rechazada.

La Asociación de AFP este miércoles estimó en cerca del 5% el nivel de rechazos sobre las solicitudes que se han efectuado. “Estamos hablando de una cifra muy menor considerando la magnitud de la operación. Sin embargo, sabemos que son alrededor de 370 mil personas las que pueden estar inquietas, respecto de la causa de este rechazo”, comentó ayer el gerente general del gremio, Fernando Larraín.

En ese sentido, detalló que estas notificaciones que iniciaron ayer son de “los primeros 5.260.000 formularios ingresados durante el jueves pasado y, en el caso de los afiliados de las dos administradoras que presentaron problemas en sus plataformas y que tuvieron que ingresar su solicitud el día viernes 31 de julio”.

Cuprum fue la primera AFP en notificar a sus afiliados sobre la aprobación o rechazo de las solicitudes efectuadas el jueves pasado, ya que empezaron a entregar esta información el martes por la noche. Sin embargo, circularon reclamos de algunas personas que argumentaban que se les rechazó la solicitud, porque su carnet venció durante la cuarentena, pese a que hay un decreto que extiende la vigencia en estos casos.

Justamente el Registro Civil es el encargado de informar lo anterior a las AFP. Esto, considerando que las administradoras no tienen la información para poder verificar que los datos proporcionados por los afiliados son correctos, por lo que era el Registro Civil el encargado de decir a las AFP si el RUT coincide con el número de serie de la cédula de identidad, pero también que no exista bloqueo y que esté vigente.

De esta manera, este miércoles el Registro Civil informó que estaba revisando nuevamente estos casos. Más tarde, Cuprum detalló que de las 240 mil solicitudes de retiro de fondos que recibieron el 30 de julio, un 2,7% (6.557 casos) fueron rechazadas de acuerdo a lo informado por el Registro Civil. Así, el miércoles solicitaron al organismo que realice una segunda revisión de todos los afiliados a los cuales se le debió rechazar la solicitud de retiro de fondos por problemas con su cédula de identidad. “En esta revisión, el Registro Civil confirmó el rechazo de los 6.557 casos”, dijo la AFP en un comunicado.

En ese sentido, detallaron que de ese total de rechazos, “un 64% corresponde a problemas de inconsistencia del número de serie, y el 35% restante corresponde a cédulas no vigentes, ya sea por expiración de fecha o por robo o extravío. Sugerimos a los afiliados contactar al Registro Civil para obtener más información y resolver los problemas de su cédula de identidad antes de hacer una solicitud de retiro”.

Hay que recordar que las personas que tienen una solicitud rechazada, pueden volver a ingresar una nueva solicitud introduciendo los datos correctos. El gerente general de la Asociación de AFP recordó que las causales de rechazo pueden ser que la persona no sea afiliada a una administradora, que no tenga saldo para retirar, que no tenga acreditada sus cotizaciones, “o en la gran mayoría de los casos, los rechazos se dan porque la cuenta de destino o la cédula de identidad no han sido validados por las instituciones respectivas o no coinciden con los datos del solicitante”, dijo Larraín.

Con todo, la mayoría de los rechazos estaría ocurriendo en base a información que ha verificado el Registro Civil y que no coincide, y en menor medida por la verificación que ha hecho la banca de que las cuentas ingresadas coincidan con el RUT.

La siguiente etapa que deberán enfentar las AFP es la de los pagos, que iniciarán la próxima semana, el 13 de agosto.

Perfil de quienes retiran

Si bien la Superintendencia de Pensiones ya había entregado un balance de quiénes son las personas que están pidiendo retirar sus recursos de las AFP, lo cierto es que esas cifras solo consideraban a los afiliados que efectuaron solicitudes los dos primeros días, sin incorporar a Provida y Modelo.

Pero este miércoles la Asociación de AFP entregó información más detallada al respecto: de las más de 7 millones 641 mil solicitudes ingresadas, las AFP comentaron que el 46% ha sido realizado por mujeres mientras que el 54% son hombres. El 41% es de Santiago y el 59% proviene de regiones.

Asimismo, el 99,4% de los afiliados ha pedido retirar el monto máximo permitido. En cuanto medios de pago favoritos, el 97% de los afiliados ha solicitado la transferencia electrónica y sólo el 3% lo ha hecho por otros medios de pago.