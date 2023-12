Senado cierra la puerta a permitir que el comercio en malls y stripcenters abra el día del plebiscito

Durante esta jornada la sala del Senado rechazó el proyecto que modifica el texto para regular el funcionamiento de los establecimientos de comercio y de servicios que atienden directamente al público, el día del plebiscito constitucional de este fin de semana, acordado como fácil despacho. La iniciativa había sido aprobada en la Comisión de Constitución esta mañana.

El proyecto, impulsado por Javier Macaya, Luz Ebensperger, Francisco Chahuán y Sergio Gahona, obtuvo 21 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, pero no fueron suficientes para darle luz verde a la iniciativa, puesto que requería un quórum de 4/7.

El gobierno ya había expresado su descontento con que esta ley se tramitara tan solo días antes del plebiscito. Aún así, durante este mañana la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, desligó la responsabilidad del ejecutivo, señalando que está en manos del parlamento y en su capacidad de sacar el proyecto esta semana. Sin embargo, este no seguirá avanzando.

Quienes rechazaron este proyecto apuntaron a que este favorece a grandes empresarios por sobre los pequeños empresarios, cuyos dueños pueden atender sus negocios en este día. Francisco Huenchumilla, en particular, argumentó que no “podemos hacer una reforma a última hora. Los empleadores no entiende que la vida no es sólo economía, sino que también democracia (...) Aquí tenemos a los empleadores diciendo hay que trabajar, y los trabajadores diciendo queremos participar en el plebiscito”, dijo.

Desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), durante la sesión de la comisión ayer, pidieron dejar de lado las restricciones que tienen el comercio durante las elecciones: “Se puede compatibilizar perfectamente con el funcionamiento de todo el comercio en días anteriores de una festividad tan importante como lo es la Navidad”. Bajo este argumento justificaron su voto quienes votaron a favor, apuntando a lo clave que es la navidad para el comercio y a que existiría una “discriminación” para los negocios que se encuentran en estos establecimientos.

Según mencionó el gremio se verán afectados 300 locales, y prevén pérdidas cercanas a $7.700 millones por el cierre de este domingo.