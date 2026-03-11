Solange Berstein y José Miguel Benavente llegan a la UAI tras dejar la CMF y Corfo

Tras el cese en sus funciones de importantes autoridades del sector económico producto del cambio de gobierno, ya se comenzó a conocer el nuevo destino profesional de algunos de ellos.

La Universidad Adolfo Ibánez (UAI) informó este miércoles que la expresidenta de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein y el exvicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se incorporan a partir de hoy a la comunidad académica de la Escuela de Negocio.

El decano interino de la Escuela de Negocios, Alejandro Montecinos, afirmó que “estamos seguros de que serán un tremendo aporte para la formación de nuestros alumnos y para seguir consolidando la excelencia y vanguardia de nuestra universidad”.

José Miguel Benavente MARIO TELLEZ

Trayectoria

Solange Berstein, es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago y doctora en Economía de la Universidad de Boston. En un comunicado la UAI destacó que “con una trayectoria marcada por el diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas en regulación financiera y pensiones, su experiencia representa un aporte clave para fortalecer la formación académica y el desarrollo investigativo de la universidad”.

Solange Berstein MARIO TELLEZ

José Miguel Benavente, en tanto, regresa a la Escuela de Negocios UAI, donde fue académico por más de once años. Es ingeniero civil industrial y doctor en Economía de la Universidad de Oxford. La UAI destacó que “su profundo conocimiento en desarrollo económico, innovación y emprendimiento permitirá enriquecer la docencia y acompañar nuevas líneas de investigación aplicadas”.

Tanto Berstein como Benavente estuvieron cuatro años en la CMF y Corfo respectivamente, tras haber sido nombrados en sus cargos por el expresidente Gabriel Boric, al inicio de su gobierno.