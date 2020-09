Fact Checking: ¿Las mascarillas duran menos con el calor? ¿El coronavirus fue creado en un laboratorio para restringir libertades y cambiar el sistema económico?

Las mascarillas duran menos con el calor

Una de las más efectivas maneras de controlar la actual de pandemia es el uso de mascarillas, cuya utilización reduce considerablemente la posibilidad de contagio.

Sin embargo, con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, Sebastián Ugarte, médico jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica Indisa, aseguró en televisión que las mascarillas tiene una menor duración.

Sin embargo, Ugarte explica al Fact Checking de La Tercera cómo afecta en realidad el calor a estos protectores faciales.

“No es exactamente que el calor haga que la mascarilla dure menos, sino que al haber más actividad física en los días de calor, la gente sale a caminar por ejemplo, la frecuencia respiratoria aumenta. Con mayor actividad física, mayor frecuencia respiratoria. La exhalación de aire tiene un contenido de humedad, que está dado por la presencia de vapor de aire en el aire que uno exhala. Esa humedad, una parte se va reteniendo en el tejido de la mascarilla, y al aumentar el contenido de agua, y volverse la mascarilla húmeda, pierde su condición de filtrado de partículas”, aclara Ugarte.

Además, debido al mejoramiento del clima y al hacer más calor, la gente sale más a la calle a hacer deporte o caminar. “En condiciones de invierno las personas se quedan más bajo techo o hacen los trayectos más en vehículos, y hacen menos actividad física recreacional. No es que el calor le haga directamente daño a la mascarilla, cambia nuestra conducta. En términos de conducta de población, en los meses más cálidos hay más desplazamiento de gente como peatones y hay más actividad física”, añade el médico de Clínica Indisa.

“Nos volvemos más activos en período de calor. Y hay que estar atento, porque cuando se humedece la mascarilla, por nuestra propia respiración, pierde sus condiciones y hay que cambiarla”, concluye.

El coronavirus fue creado en un laboratorio para restringir libertades y cambiar el sistema económico

Una cadena que circula por la red social WhatsApp enumera una lista de 20 ideas sobre la pandemia. Bajo el título “aclaración para que no se engañe más a la población”, el mensaje parte diciendo que la vacuna contra el Covid-19 puede producir un daño genético irreversible y es “un crimen contra la humanidad”.

Luego prosigue: ¿El virus tiene cura? sí, si usas las medicinas apropiadas y no dejas tu salud en manos de los sistemas de salud corruptos, mercantiles, ¿el coronavirus no es una pandemia? no, la OMS cambió el término referente a pandemia antes de que saliera el “bicho” para poderle dar término de pandemia, ¿el coronavirus fue creado en un laboratorio para restringir libertades y cambiar el sistema económico? sí, el virus fue creado con el fin de ser la excusa para restringir libertades, cambiar el sistema económico actual por uno más opresivo y esclavizante, establece el mensaje.

Parte del mensaje que circula por WhatsApp.

Como si fuera poco añade que no es necesario vacunarse. "No lo necesitas, si te mantienes sano, las vacunas traen químicos, metales pesados y una serie de ‘bichos’ que solo van a afectar más tu salud a mediano y largo plazo, tanto física como mentalmente. Es tu cuerpo y es tu derecho decidir sobre él y sobre tu salud física y mental. ¿Confiarías en una vacuna después que ha sido creado un virus para eliminar la humanidad?, finaliza.

Sin embargo, sus afirmaciones son fácilmente rebatibles, partiendo por el origen artificial del virus. Hay evidencia de que el virus se creó naturalmente. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado el origen natural del coronavirus y calificado como una “especulación” teorías sobre su creación en laboratorios.

El director de emergencias de la organización, Michael Ryan, llamó a poner a la ciencia en el centro de la discusión. “Nos concentramos en las pruebas que disponemos y las pruebas que tenemos son a partir de la secuenciación y de todo lo que nos ha transmitido (y) es que el virus es de origen natural”, precisó.