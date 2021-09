¿Qué tan vulnerables son los niños al Covid-19? Experta de Harvard tiene la respuesta

Los padres de niños menores de 12 años tienen razón en sentirse ansiosos. Para los mayores de esa edad, las vacunas brindan una buena protección contra los contagios, e incluso en el raro caso de brotes de infecciones, reducen en gran medida las posibilidades de enfermarse gravemente. Las vacunas en EE.UU. aún no han recibido luz verde para niños menores de 12 años, y es posible que no las aprueben antes de varios meses. Eso significa que las clases comienzan y los niños más pequeños no tienen protección. Además, informes de noticias de estados como Misuri y Arkansas sugieren que más niños con Covid están terminando en el hospital.

Entonces, ¿qué riesgo tienen los niños de enfermarse gravemente? Para tener alguna perspectiva, recurrimos a Sarah Fortune, experta en enfermedades infecciosas de T.H. Chan School of Public Health de Harvard.

“En la actual ola Delta, definitivamente vemos que niños menores de 12 años se están contagiando”, dijo. “Pero terminan en el hospital -y mueren- con mucha menos frecuencia que los adultos”.

En el estado de Massachusetts, por ejemplo, Fortune dijo que los niños menores de 12 años representan aproximadamente el 13% de los casos reportados, pero el 1% de las hospitalizaciones. Hasta el momento, este mes no se han reportado muertes de niños asociadas con el virus. Por el contrario, los adultos mayores de 80 años representan el 2% de los casos, el 30% de las hospitalizaciones y más del 30% de las muertes.

“Los niños menores de 12 años definitivamente se están contagiando y se van a contagiar incluso en comunidades con un buen nivel de vacunación debido a la transmisión de la variante Delta a través de personas vacunadas y no vacunadas”, dijo Fortune. “Sin embargo, el riesgo de resultados terribles en los niños no vacunados es mucho menor que en los adultos no vacunados”.

Fortune dijo que para ella, ese hecho le brinda cierta tranquilidad.

Dicho esto, con la propagación de Delta y un aumento de los casos en lugares como Estados Unidos, es crucial también mitigar el riesgo a través de otros métodos, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.