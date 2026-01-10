Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

Emiten alerta meteorológica por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológica para tres regiones del Norte Grande del país, específicamente debido al pronóstico de tormentas eléctricas para las zonas cordilleranas y precordilleranas de estos lugares.

En particular, la alerta es para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Desde la entidad meteorológica explicaron el pronóstico en la Alta de Bolivia, nombre con que se conoce a una alta presión atmosférica que generalmente se conforma a mediados de diciembre en las zonas altiplánicas de Bolivia y Chile, y que suele ir acompañado de la conformación de nubes de tormenta.

En ese sentido, desde la DMC esperan que el fenómeno se inicie desde la tarde del domingo 11 de enero en los sectores cordilleranos de Arica y que se extienda hasta el miércoles 14 en las regiones mencionadas.

En concreto, este es el detalle de las zonas afectadas y la fecha en que se desarrollaría el fenómeno:

Región de Arica y Parinacota

Zona precordillerana: martes 13 y miércoles 14 de enero

Zona cordillerana: desde el domingo 11 de enero hasta el miércoles 14 de enero

Región de Tarapacá

Zona precordillerana: martes 13 y miércoles 14 de enero

Zona cordillerana: desde el lunes 12 de enero hasta el miércoles 14 de enero

Zona cordillerana: martes 13 y miércoles 14 de enero

Por otro lado, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declararon alerta temprana preventiva para la provincia de Parinacota y comuna de Camarones, en la región de Arica, por el posible evento de tormentas eléctricas.

La misma alerta también se declaró para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal.