Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025. Foto referencial de archivo

Este fin de semana la ciudadanía regresa a las urnas para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.

La jornada está programada para el domingo 14 de diciembre, a un mes de las anteriores votaciones de la primera vuelta.

Revisa a continuación la guía que responde a las principales dudas respecto al proceso de sufragios y los cambios que supone la jornada de feriado legal.

¿Es obligatorio votar?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales tiene voto obligatorio .

Para quienes no acudan a votar y no cuenten con una excusa válida se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos que residen en el exterior.

¿Dónde voto?

La mesa de votación y el local asignado son los mismos de noviembre.

Se puede verificar dicha información ingresando a consulta.servel.cl o llamando al número 600 6000 166.

Qué necesito para votar

Para votar se necesita lápiz pasta azul y presentar el carnet o pasaporte .

Los documentos pueden estar vencidos hasta máximo un año previo a las votaciones, es decir, el 14 de diciembre de 2024.

Por el contrario, los siguientes documentos no se aceptan para sufragar:

El comprobante del trámite para obtener la cédula de identidad

Licencia de conducir

Fotocopia o imagen digital de cualquiera de estos documentos

Horario de las mesas de votación

Las mesas de votación funcionan desde las 8:00 hasta las 18:00 horas , siempre que no hubiese algún elector esperando sufragar.

Excusas para no votar

Las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

Solo al estar a más de 200 km del local de votación se debe realizar un trámite, que corresponde a acreditar la situación de forma presencial en una Comisaría de Carabineros.

Una manera de agilizar la gestión es ingresar en Comisaría Virtual para obtener un código que se deberá presentar ante el funcionario que tome la constancia.

Papeleta de la segunda vuelta

Desde el Servel se dispone de la cédula electoral para este proceso, que contará con las candidaturas que obtuvieron las dos más altas mayorías en noviembre.

En el facsímil se mantienen los números de la primera vuelta para cada candidato, con el 2 para Jeannette Jara y el 5 para José Antonio Kast.

Para doblar el voto se debe seguir este orden:

Primer y segundo doblez de izquierda a derecha

Tercer y cuarto doblez desde abajo hacia arriba

Luego se debe pegar el adhesivo y el número de serie debe quedar fuera

Este 14 de diciembre recibirás una cedula electoral con dos candidaturas, votar será rápido. Tu mesa y local de votación serán los mismo de noviembre.#Servel #Elecciones2025 #Elecciones2025CL #Eleccioneschile2025 pic.twitter.com/4CTGV0NSzp — Servicio Electoral (@ServelChile) December 9, 2025

Se repiten los vocales de mesa

Para este proceso se realizó el llamado para cumplir como vocales de mesa a las mismas personas que desempeñaron la función en noviembre.

Aquellos que realicen la labor contarán con un pago de dos tercios de Unidades de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por el contrario, los designados que no se presenten se arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, lo que se traduce entre $139.000 y $556.000 aproximadamente.

Cómo funcionará el comercio

El feriado legal del 14 de diciembre indica que deben permanecer cerrados los centros comerciales y strip centers que funcionen bajo una misma administración.

Por el contrario, el resto del comercio puede atender, por lo que el domingo abren los supermercados, tiendas y locales que funcionen de forma independiente.

Aquellos empleados que deban trabajar durante el domingo cuentan con un permiso laboral de, al menos, tres horas para acudir a sufragar.

No hay Ley Seca

La medida no aplica porque la normativa que prohibía la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada de votaciones fue derogada en agosto 2024.

Transporte público

Se anunció el funcionamiento gratuito del Metro de Santiago durante el domingo, el que adelanta su apertura a las 07:00 horas.

Los viajes sin costo también aplican en EFE Central, EFE Sur y EFE Valparaíso.

Desde el gobierno se aclaró que la gratuidad del transporte público no aplica a los buses de Red Movilidad, pero estos tendrán una frecuencia reforzada en comparación a un domingo habitual.