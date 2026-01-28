SUSCRÍBETE POR $1100
    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    El calor extremo se mantiene en Santiago, mientras proyecciones meteorológicas y especialistas advierten sobre el retorno de las precipitaciones en la Región Metropolitana.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM. Foto: ATON.

    El calor intenso y extremo seguirá siendo el protagonista de esta última semana de enero en la Región Metropolitana. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que hasta el domingo, 1 de febrero, las máximas estarán sobre los 30 °C en gran parte de la región.

    Y tras el último evento de precipitaciones intensas, que dejó tormentas eléctricas y hasta un arcoíris sobre Santiago, persiste la duda de si volverá la lluvia en algún momento durante la temporada de verano.

    Según distintos meteorólogos, es posible que la primera semana de febrero llegue con temperaturas más frescas, mayor nubosidad e inestabilidad que, de ser importante, podría provocar lluvia en algunos sectores de la Región Metropolitana.

    Esto es lo que se sabe sobre este pronóstico, hasta ahora.

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM. Foto: ATON.

    Vuelve la lluvia en Santiago durante la primera semana de febrero

    Aunque todavía quedan varios días para tener certezas, algunos modelos meteorológicos —como el ECMWF que ocupa Meteored muestran que entre el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero, podría aparecer un nuevo evento de lluvia sobre Santiago, provocado por un sistema frontal.

    La meteoróloga de dicha plataforma, Lauria Batista, explicó que en el mapa “aparece una anomalía positiva sobre el área metropolitana, lo que abre la puerta” a que vuelvan las precipitaciones.

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM. Foto: ATON.

    Por su parte, el meteorólogo de T13, Gianfranco Marcone también mencionó que un sistema frontal podría entrar a la zona central e incluso pasar por el sector de los incendios, una noticia positiva aunque con matices, pues si bien podría “apagar definitivamente todo”, también puede provocar desprendimientos y dificultades en quienes todavía no tienen donde resguardarse.

    “Son zonas que están muy erosionadas, zonas que están complejas, muchas personas sin casa, así que ojo con eso, porque desde Maule hacia el sur podrían caer precipitaciones”, advirtió el especialista.

    También agregó que ese sistema frontal podría dejar “una colita” de lluvia en la RM el miércoles 4 de febrero. No será similar al de la semana pasada, que fue provocada por un núcleo frío en altura, sino que se tratará de un sistema frontal, un fenómeno meteorológico que es poco común durante el verano.

