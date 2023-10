Los barrios “más cool” del mundo en 2023: el primero está en Latinoamérica.

En cada ciudad hay un barrio que destaca sobre otros por su encanto y originalidad. Aún más si ese espacio concentra una buena oferta de comida, cultura y entretenimiento, combinación que hace que los visitantes y residentes deseen quedarse la mayor cantidad de tiempo allí.

Por lo mismo, cada año la revista británica Time Out se prepara para realizar una selección de los vecindarios que son considerados más geniales en todo el mundo y que prácticamente tiene una personalidad propia.

Este año no fue la excepción. Encuestaron a 12.000 personas de diferentes países para que nombraran qué barrios mágicos merecían estar sí o sí en la lista, y luego, entrevistaron a expertos locales para tener un ranking más acotado. Finalmente, solo 40 entraron en la lista.

La revista destaca que aunque siempre está la posibilidad de que en un vecindario aparezcan edificios muy elegantes y vanguardistas que atraen la atención de grandes grupos de personas, “los incondicionales del vecindario (desde pubs antiguos hasta fruterías familiares) lo mantienen real”.

El que se llevó el primer lugar del ranking de los barrios “más cool” del 2023 fue el barrio Laureles, ubicado en Medellín, Colombia.

El barrio “más cool” del planeta está en Latinoamérica

De acuerdo a Time Out, a pesar de que Laureles abarca una zona donde hay una muy buena vida nocturna por la calle “La 70″ e incluso el Estadio Atanasio Girardot -principal estadio de la ciudad-, en realidad no es tan ruidosa y caótica como podrían creer quienes aún no han pasado por allí.

“Tiene una reputación bastante tranquila”, destaca la publicación. Además de la oferta de entretenimiento y gastronomía, Laureles también posee parques y calles repletas de árboles.

El barrio de Laureles.

A pesar de que también han surgido grandes y modernos edificios, probablemente pensados en los nómades digitales y turistas, la revista señala que esta zona de Medellín de alguna manera ha podido resistir a la gentrificación.

“Todavía tiene un ambiente de barrio tradicional colombiano, a pesar de su creciente popularidad”, explican. Un buen ejemplo de ello es que aún es posible ver a los históricos vendedores de frutas trabajando con sus carros en las calles.

Otros vecindario latinoamericano que está en la lista

Hay otro barrio de Latinoamérica que sobresale según Time Out, aunque fue ubicado en una posición un poco más baja que Laureles: está en el número 30 del ranking.

Se trata de San Miguel Chapultepec, situado en Ciudad de México. La revista plantea que, pese a que se considera una zona serena y segura, también tiene ese ruido clásico de la urbe mexicana.

El Castillo de Chapultepec.

También se caracteriza por ser un barrio bohemio, una arquitectura de estilo colonial y que suele reunir a una “comunidad diversa y animada”. Está al costado del Bosque de Chapultepec, considerado el parque más grande de América, y muy próximo a lo que son otros barrios populares como lo son Roma y Condesa.

Cabe destacar que en 2022 Time Out contempló en su ranking al Barrio Yungay, de Santiago, pues se posicionó en el noveno lugar. En esa ocasión lo destacaron por su gastronomía, museos y “reputación vanguardista”.

Los 10 barrios “más cool” del mundo en 2023, de acuerdo a Time Out