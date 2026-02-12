Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio. Foto: Gemini

Francia avanza hacia la eliminación de una noción histórica del Derecho Civil que ha sido duramente cuestionada por organizaciones feministas y tribunales europeos: el llamado “deber conyugal”.

Este término es una interpretación legal que ha permitido la obligación a mantener relaciones sexuales durante la convivencia matrimonial .

Aunque el concepto no aparece explícitamente en el Código Civil francés, durante décadas algunos fallos judiciales han interpretado el deber de “vida en común” como la obligación de “compartir lecho”.

Esto ha servido incluso como argumento para conceder divorcios por “falta” cuando no existían relaciones sexuales dentro del matrimonio .

Aprobado por diputados franceses

Esta semana, la Asamblea Nacional francesa votó poner fin a esa interpretación, según informó El País.

Los 106 diputados presentes en el hemiciclo aprobaron una propuesta de ley que aclara que la convivencia no implica ninguna obligación sexual entre los cónyuges .

La iniciativa fue respaldada por parlamentarios de distintos sectores políticos.

“Al permitir que subsista en nuestro derecho tal deber, hemos respaldado colectivamente un sistema de dominación y de depredación del marido hacia la esposa (…) Hay que cambiar la ley para que esta noción no exista ni en el Derecho ni en la mente de la gente”, afirmó la diputada ecologista Marie-Charlotte Garin durante la presentación del proyecto.

Actualmente, el Código Civil francés establece cuatro deberes dentro del matrimonio: fidelidad, sostenimiento, asistencia y convivencia.

Según explicaron Garin y el diputado centrista Paul Christophe, autores del texto, esta última noción fue la que permitió que el “deber conyugal se extendiera en la práctica en toda la sociedad”.

El caso que impulsó este cambio

El debate se intensificó tras un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que hace un año condenó a Francia por vulnerar la libertad sexual dentro del matrimonio.

El caso se originó en 2019, cuando un hombre obtuvo el divorcio alegando la ausencia de relaciones sexuales con su esposa durante años . Ella recurrió la decisión sin éxito en los tribunales franceses y llevó el caso al TEDH.

En su sentencia, el tribunal europeo sostuvo que considerar la “falta del deber conyugal” como motivo de divorcio “viola la libertad sexual y cuestiona el concepto de consentimiento dentro del matrimonio”.

Además, advirtió que esta práctica contribuye a la persistencia de “una cultura de la violación”.

El impulso legislativo también se enmarca en recientes cambios legales en Francia. En octubre pasado, el país modificó su Código Penal para incluir explícitamente la noción de consentimiento en la definición de violación.

La ley establece que este debe ser “libre, informado, específico, previo y revocable”, y que no puede deducirse del silencio o la falta de reacción de la víctima.

Según Paul Christophe, uno de cada cuatro hombres en Francia considera normal que una mujer mantenga relaciones sexuales con su marido por obligación, incluso sin deseo.

“Nuestra obligación es recordarles que se equivocan”, señaló el diputado durante el debate parlamentario.