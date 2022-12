Quién es Ciro Gómez Leyva, el periodista mexicano que sobrevivió a un ataque armado cerca de su casa

Eran cerca de las 23:10 de la noche de este jueves cuando el periodista mexicano y conductor del noticiero Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva (65), fue víctima de un ataque armado que pudo haber acabado con su vida. Las balas vinieron de dos personas que aparecieron desde la oscuridad en un barrio de Ciudad de México, a cerca de 300 metros de la casa en la que vive.

“No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche”, declaró públicamente, para luego añadir que no resultó herido gracias al vehículo que manejaba en ese momento, una camioneta blindada que le presta el canal televisivo para manejar en horario nocturno hacia su hogar.

Si bien, Gómez Leyva solo vio una motocicleta, más tarde las autoridades revisaron las cámaras que se encontraban en el sector. En tales registros, notaron que también participó un auto negro, el cual aun no es identificado.

Según informaciones reunidas por El País, un vocero de la policía de la ciudad, Omar García Harfch, aseguró en una conferencia de prensa que se encuentran en las investigaciones para encontrar a los atacantes, quienes se esfumaron tras efectuar los disparos hacia el periodista, dejando solo dos restos de las balas tirados en la calle.

Pero “obviamente hay más”, declaró en la instancia, en la que también estuvo presente la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya le está brindando protección al reportero.

“Escuché dos disparos, probablemente fueron más, volteo y veo a una persona disparando desde una motocicleta, creo recordar que llevaba una chamarra, con algo en el rostro, no sé si una capucha, y siguieron disparando, no paré el auto”, explicó Gómez Leyva, “nunca me detuve, pero creo que disminuí la velocidad. Levanté la vista y vi que se habían ido”.

A pesar de que detalló que durante su carrera solo había recibido una amenaza de muerte en 2017, luego de que en el canal publicaran “una serie de reportajes sobre el Reclusorio Norte”, una cárcel de Ciudad de México, nunca tuvo guardaespaldas. Y cuando los ejecutivos de la señal le ofrecieron esa posibilidad, él se negó.

”Si algo valoro en la vida, es haber vivido 65 años sin escoltas, pero acepté la camioneta”, dijo el periodista, quien a lo largo de su trayectoria profesional también se ha desempeñado en medios como Milenio, uno de los más populares en México.

Y pese a lo que vivió durante la noche de este jueves, igual salió a trabajar esta mañana como locutor en Radio Fórmula, en donde agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido tras el incidente.

”Agradezco mucho estar trabajando, estar con vida”, dijo durante la señal, mientras que autoridades como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldivar, manifestó que están haciendo todo lo posible para encontrar tanto a los “autores materiales, como intelectuales”.

Por su parte, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, declaró desde el Palacio Nacional que a pesar de que el periodista no resultó herido, “un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”, debido a que es un “dirigente de opinión pública”.

De la misma manera, Sheinbaum afirmó que su labor “es indispensable para la democracia” y envió un mensaje a los profesionales de esta área que operan en México, un país en donde hasta la fecha, se han asesinado 17 trabajadores en 2022: “no están solos, tengan la seguridad de que tienen nuestra protección y apoyo. Por encima de todo está la libertad de expresión”.