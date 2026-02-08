SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Green Day enciende la previa del Super Bowl con un rápido set de éxitos

    El grupo californiano marcó la apertura para el juego. Presentaron un set breve cargado a sus éxitos como Holiday y American Idiot. Para el show de medio tiempo se espera la presencia de Bad Bunny.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    La música popular marca presencia en el SuperBowl LX. En la previa al arranque del juego pasó la presentación de Green Day. La invitación al grupo de Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt fue anunciada como el pasado 17 de enero. Se esperaba que dieran el arranque con “sus himnos rockeros más emblemáticos”, según anunció previamente la NFL.

    Pasadas las 20:00 horas de Chile, Green Day salió a escena. Arrancando con Good Riddance, para arremeter con el doblete de Holiday y Boulevard of Broken dreams, temas de los años 2000, entusiasmaron a la audiencia presente en el estadio.

    Cerraron su breve set con el hit American Idiot para dar paso a la ceremonia previa del juego. “¡Bienvenidos a la Bahía! ¡Es el Super Bowl LX!“, gritó Billie Joe Armstrong.

    Antes de su actuación, el grupo se presentó el viernes 6 de febrero en San Francisco en el evento The FanDuel Party Powered by Spotify. Una instancia en que Billie Joe Armstrong cuestionó a la administración Trump y a los agentes de ICE.

    “A todos los agentes de ICE, dondequiera que estén, dejen su trabajo de mierda. Dejen ese trabajo de mierda que tienen. Porque cuando esto termine —y terminará en algún momento—, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, los van a dejar como a un maldito hábito. ¡Pasen a este lado de la línea!”, dijo.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnySuper Bowl 2026Green Day

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Lo más leído

    1.
    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast
    Chile

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años
    Negocios

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    En vivo: la UC de Daniel Garnero recibe a Deportes Concepción en el Claro Arena
    El Deportivo

    En vivo: la UC de Daniel Garnero recibe a Deportes Concepción en el Claro Arena

    Baja por tres semanas: qué hay detrás de la sorpresiva ausencia de Daniel González en la UC

    En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Green Day enciende la previa del Super Bowl con un rápido set de éxitos
    Cultura y entretención

    Green Day enciende la previa del Super Bowl con un rápido set de éxitos

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria
    Mundo

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra