Green Day enciende la previa del Super Bowl con un rápido set de éxitos

La música popular marca presencia en el SuperBowl LX. En la previa al arranque del juego pasó la presentación de Green Day. La invitación al grupo de Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt fue anunciada como el pasado 17 de enero. Se esperaba que dieran el arranque con “sus himnos rockeros más emblemáticos”, según anunció previamente la NFL.

Pasadas las 20:00 horas de Chile, Green Day salió a escena. Arrancando con Good Riddance, para arremeter con el doblete de Holiday y Boulevard of Broken dreams, temas de los años 2000, entusiasmaron a la audiencia presente en el estadio.

Cerraron su breve set con el hit American Idiot para dar paso a la ceremonia previa del juego. “¡Bienvenidos a la Bahía! ¡Es el Super Bowl LX!“, gritó Billie Joe Armstrong.

Antes de su actuación, el grupo se presentó el viernes 6 de febrero en San Francisco en el evento The FanDuel Party Powered by Spotify. Una instancia en que Billie Joe Armstrong cuestionó a la administración Trump y a los agentes de ICE.

“A todos los agentes de ICE, dondequiera que estén, dejen su trabajo de mierda. Dejen ese trabajo de mierda que tienen. Porque cuando esto termine —y terminará en algún momento—, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, los van a dejar como a un maldito hábito. ¡Pasen a este lado de la línea!”, dijo.