Margen para llegar a acuerdos en la reforma previsional se estrecha tras el resultado de las elecciones

“Las reformas que propuso el gobierno están muertas”. Eso fue lo que dijo este lunes el economista y exasesor de la candidatura presidencial de José Antonio Kast, José Luis Daza, tras el contundente triunfo que obtuvo este domingo la derecha en la elección de consejeros constitucionales y, en particular, del Partido Republicano, lo que implicará que este sector tendrá el control del órgano que redactará la nueva Carta Fundamental. A juicio de Daza, “hay que hacer borrón y cuenta nueva. Chile necesita una reforma de pensiones comprensiva, con ideas financieras modernas, que realmente mejore el sistema actual”.

Los economistas han afirmado que si ya el avance de las reformas tributaria y de pensiones era complicado, ahora el escenario para el gobierno es mucho más adverso. Ello, dado a que el giro hacia la derecha que hubo en esta elección le va a complicar el panorama al Ejecutivo, y deberá negociar y abrirse a mayores modificaciones si es que quiere que la reforma previsional y tributaria tengan viabilidad política.

En cambio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un llamado este lunes para poder avanzar en las reformas estructurales propuestas por el gobierno. “Yo creo que, en buena medida, los resultados de la elección de ayer muestran que las personas esperan acción más que palabras, y eso significa que todos los que tenemos alguna posibilidad de incidir sobre esa acción, creo que tenemos que comprometernos a aportar en esa materia”, dijo tras participar del comité político.

Al respecto enfatizó que “creo que a nadie ayuda la postergación indefinida de temas tan importantes como son la reforma tributaria, la reforma previsional o el mismo proceso constitucional, creo que ahora tenemos la oportunidad, en plazos que no son indefinidos, plazos relativamente breves, de ir cerrando esos temas”.

En paralelo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que “es importante que los sectores políticos, más allá de un resultado contingente, en materia de pensiones nos pongamos de acuerdo en si queremos o no mejorar las pensiones en el país. Y eso es algo que hay que resolver, porque quien piense que una elección que se resuelve hacia un sector político versus otra que se puede resolver en atención a otro sector político, anula la necesidad que tenemos de reformar el sistema de pensiones, comete un profundo error”.

“Renunciar a la refundación del sistema previsional”

La reforma previsional ya fue aprobada en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero por ahora su discusión en particular no ha avanzado. Los diputados que componen dicha instancia tienen diferentes visiones respecto de lo que esta elección significará para el proyecto de pensiones que ha propuesto el gobierno. Todos estiman que hay que sacar adelante una reforma que mejore las pensiones, pero desde Chile Vamos consideran que para que eso sea factible, el gobierno debe hacer cambios relevantes a su proyecto, o presentar uno nuevo.

Al menos eso es lo que dice el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum. “Los chilenos han dado una señal clara de que el gobierno no tiene una mayoría ni en la ciudadanía, ni en el Congreso. A eso se suma el resultado del 4 de septiembre, por lo tanto, no hay espacio para que el gobierno insista en reformas refundacionales, más bien tiene que hacer reformas y modificaciones que le hagan sentido a los chilenos, que mejoren su calidad de vida en el corto plazo, pero que no afecten la estabilidad ni el proceso de desarrollo que el país está viviendo”, comenta.

A raíz de lo anterior, Sauerbaum estima que “el gobierno va a tener que ajustar muchísimo sus propuestas tributaria y previsional, para llegar a un acuerdo en el Congreso”. En esa línea, reitera que “el gobierno tiene que renunciar a la refundación del sistema previsional”, y señala que, “por lo pronto, debe renunciar a la eliminación del DL 3.500, renunciar al sistema de reparto, a las cuentas nocionales (...) Nosotros estamos disponibles para trabajar en un proyecto distinto si es necesario, y no partir de la base del proyecto actual que presentó el gobierno”.

El diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) cree que “sin duda el triunfo de los republicanos con margen amplísimo, más Chile Vamos, produce un horizonte de menor optimismo, donde finalmente el margen de acuerdo necesario para aprobar la reforma pensiones se estrecha, y finalmente va a depender de si Chile Vamos puede desmarcarse de republicanos y poder abrirse a un gran acuerdo en este tema previsional”.

La bancada del Partido Republicano (PR) está compuesta por doce diputados, y si bien ninguno de ellos está entre los integrantes de la Comisión de Trabajo, lo cierto es que el diputado Benjamín Moreno (PR) ha participado activamente en varias de las sesiones donde en dicha instancia se ha discutido la reforma previsional. Moreno señala que “nuestras convicciones sobre un tema en particular, y en este caso, sobre la reforma de pensiones, no se mueven por una mayoría o minoría circunstancial de una elección; (más bien) se mueven por los argumentos y por la manera en que vemos cómo la política publica va a responder a ciertos problemas”.

En esa línea, el diputado republicano dice que “la posición que mantenemos es exactamente la misma que teníamos el día anterior de la elección: que es una pésima reforma, el gobierno debería abrirse a explorar nuevas medidas, y que no puede descartar que tengamos que construir una reforma absolutamente diferente entre amplios sectores”.

La diputada Ximena Ossandón (RN) comenta que “en las condiciones que se ha presentado, la reforma previsional siempre ha sido compleja la aprobación. Es por eso que el gobierno le quitó acelerador y ya ha anunciado cambios (antes de las elecciones). La diferencia es que en su mayoría estamos por un cambio al sistema, lo que tenemos que conversar y consensuar es cuál es el diseño de la nueva reforma. Diseño que suba las pensiones reales de los actuales y futuros jubilados y que sea un sistema sostenible en el tiempo, que garantice la propiedad de los fondos, la heredabilidad y la capacidad de elección”.

A juicio del diputado Luis Cuello (PC), “el resultado electoral no debe alterar la necesidad de avanzar en la reforma previsional. Ni siquiera fue algo debatido durante la campaña. Lo más importante es que el diagnóstico sobre el fracaso del actual sistema es indesmentible y, en segundo lugar, que la oposición no ha presentado una alternativa que iguale los beneficios contenidos en la reforma”. También espera “que la oposición no use el resultado electoral para postergar las necesidades de las personas”.

Para el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, este resultado no debería impedir que salga adelante una reforma previsional. “Yo creo que ya no hay excusa para (no) ponerse de acuerdo en pensiones. Ya pasó la elección, los resultados son los que son, y hay una ventana de algunos meses sin elecciones hasta el próximo plebiscito, donde lo responsable es buscar acuerdos”, asegura.

El diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS) afirma: “No veo razón por la cual el resultado del domingo debiese alterar lo dispuesto públicamente por las bancadas de oposición en orden a tener interés en sacar adelante una reforma previsional luego de dos intentos fallidos”. En ese sentido, Santana dice que la correlación de fuerzas de la Cámara y el Senado “sigue siendo exactamente la misma” que antes de las elecciones, pero estima que “de lo que sí va a depender” el avance del proyecto, “es de la voluntad, disposición de las fuerzas políticas de oposición, de legislar por una reforma que es urgente y necesaria, por lo tanto, el resultado del día domingo, que fue categórico, que seguro va a mandar una línea, un derrotero, en el desarrollo de la Convención Constitucional, es un debate completamente ajeno al futuro que pueda tener la reforma previsional”.