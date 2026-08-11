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    Alerta en el fútbol argentino: servicio migratorio de Estados Unidos detiene a jugador de un equipo de Miami

    El ICE, criticado organismo de la administración de Donald Trump, arrestó al transandino Matías Pourrain cuando se trasladaba a Los Ángeles junto con sus compañeros para jugar un duelo por la cuarta categoría.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Matías Pourrain, jugador argentino, está preso en Miami.

    Las férreas medidas migratorias del presidente de Estados Unidos Donald Trump extienden su red al fútbol. La detención del jugador argentino Matías Pourrain en Estados Unidos pone en alerta a la actividad, solo días después del final del Mundial 2026.

    El deportista de 34 años, quien integra actualmente el plantel de Miami United FC de la cuarta categoría del fútbol norteamericano, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un control en el Aeropuerto de Fort Lauderdale.

    Incidente que ocurrió el jueves en el estado de Florida, cuando el transandino abordaba un vuelo a Los Ángeles para disputar un partido con el plantel. Arresto que sorprendió tanto a sus compañeros de equipo como a su familia, quienes comenzaron las gestiones para lograr la liberación, mientras el futbolista permanece recluido en el centro de detención de Krome, en Miami.

    Las razones

    El futbolista reside desde 2019 en el país del norte junto con su esposa, Stefania Almandoz, quien trabaja como abogada. Además, cuenta con una solicitud pendiente de aprobación para su residencia permanente en su nueva casa.

    De acuerdo con la versión de su abogada, Regina Borges de Moraes, el arresto no se justifica, ya que el acusado no cuenta con delitos previos o antecedentes penales. En esa instancia, la defensa prepara una moción para solicitar la libertad bajo fianza, la cual oscilaría entre los 1.500 y 3.000 dólares.

    “Matías es víctima de un área gris de la ley de inmigración. No tiene antecedentes criminales, considero que una fianza de cinco mil dólares va a estar bien”, advirtió la profesional en declaraciones que reproduce Infobae.

    La defensa, además, asegura que “Pourrain ingresó a Estados Unidos en 2019 con una visa de turista y posteriormente inició una petición migratoria que aún se encuentra pendiente de resolución. El trámite nunca fue rechazado y permanece abierto”.

    Precisamente, el argumento utilizado por las autoridades habría sido que, al no estar aprobada definitivamente la petición de residencia, era completamente legal proceder con la detención del deportista argentino.

    Controvertido que ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Trump. “Los agentes de ICE tienen actualmente el objetivo de realizar 3.000 arrestos diarios y el Gobierno estadounidense busca avanzar hacia la deportación de un millón de personas”, dijo Borges de Moraes.

    Jugador del ascenso

    De manera paralela, el club Miami United FC donde milita el deportista publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó “profunda conmoción” por la detención de Pourrain. “Matías no es solo un futbolista excepcional, sino, sobre todo, es una persona aún mejor y parte importante de la familia de United FC”, se lee en la cuenta de Instagram.

    Antes de emigrar a Norteamérica, el transandino desarrolló gran parte de su carrera en el ascenso argentino. Comenzó su carrera profesional en Real Pilar, equipo del ascenso argentino donde formó parte del histórico triunfo ante Vélez en la Copa Argentina de 2019.

    Posteriormente, el jugador emigró a Florida para continuar su camino profesional en clubes como Miami Beach, Miami City y el Club de Lyon. Según el diario La Nación de Buenos Aires, el atleta conserva un fuerte arraigo con Argentina, hincha confeso de Independiente y admirador de Lionel Messi, respecto de lo que se desprende de sus redes sociales.

    Más sobre:FútbolMatías PourrainMiami United FCDonald Trump

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