SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con fuertes críticas a la UC: prensa argentina cuestiona la prohibición de ingreso al Claro Arena a los hinchas de Boca

    Los medios transandinos como "insólito" que se restrinja la visita de los seguidores xeneizes, pero reconocen que el ambiente no es de los mejores tras los graves incidentes vividos en Avellaneda el año pasado.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La barra de Boca aún no sabe si podrá entrar al Claro Arena. Foto: Juan Amelio/FotoBaires/Photosport. JUAN AMELIO/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors, válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores y pactado para el próximo martes 7 de abril, comenzó a jugarse desde la semana pasada. Es que la decisión de las autoridades locales para que no ingrese la hincha del cuadro xeneize al Claro Arena traspasó las fronteras y la prensa transandina fustigó dicha posición, que finalmente fue ratificada la noche de este lunes.

    El Diario Olé calificó al estadio de la UC como el “recinto estelar que la Universidad Católica ostenta con orgullo pero sin el espacio que requiere semejante partido como el que tendrá a Boca como rival".

    Luego mencionaron cuál había sido el ofrecimiento final de los cruzados. “La última oferta desde Santiago fue la de llevar a 1.000 entradas la disponibilidad, algo que tampoco será aceptado en Brandsen 805 (sede de Boca), a sabiendas que la consecuencia será la de no tener que brindarles a los chilenos un sector especial para el partido revancha, que en este caso será el último de la zona, con fecha fijada para el próximo 28 de mayo”.

    @bocajrsoficial

    “La postura de Boca, desde antes del comunicado y más aún con la confirmación, es la de ser recíproco y no brindarle lugar tampoco a los hinchas chilenos en el partido revancha, que será precisamente en la última fecha del grupo D y que ya tiene fijada fecha en el jueves 28 de mayo", agregó la publicación.

    “Además, en cuanto a lo que alegan desde Chile sobre la oferta de entradas, desde Ezeiza le aseguraron a Olé que 'no fue una cuestión de falta de entendimiento. Lo único que pedimos es lo que está reglamentado en Conmebol, que son 2.000 tickets como mínimo para el club visitante’.

    En tanto en el periódico El Intransigente aseveraron que “es realmente insólito lo que está sucediendo en Chile con respecto al inicio de la Copa Libertadores que afecta de lleno al grupo de Boca”. Y dejan claro que no les parece que la razón esgrimida para que los fanáticos del otro lado de la cordillera lleguen a Santiago, sea la oposición de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

    “La alcaldesa de Las Condes le solicitó al Delegado Presidencial, Germán Codina que se juegue sin público visitante ya que considera que el partido Universidad Católica vs Boca es de alto riesgo”, informaron. No sin antes decir que la autoridad “le pone palos a la rueda” a la visita de los bonaerenses.

    El antecedente de la U

    Al igual que Olé, TyC Sports plantean que una de las razones que tienen las autoridades chilenas para evitar que los xeneizes lleguen a la capital es la masacre vivida en Avellaneda el año pasado. Pese a que los incidentes ocurrieron en un partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, y por Copa Sudamericana, desde entonces no se han juntados barristas chilenos y argentinos en ningún otro encuentro.

    Aquella noche el Libertadores de América fue sede de una verdadera barbarie que no terminó con víctimas fatales de casualidad. La Conmebol le impuso severas sanciones a ambas instituciones y desde entonces ningún otro equipo chileno debió viajar a la Argentina o viceversa. Como esta sería la primera vez, las autoridades temen a que se repitan los actos de violencia pese a que ninguno de los dos equipos que se enfrentan en este caso estuvieron involucrados”, concluyó el informe televisivo.

    Más sobre:Copa LibertadoresUniversidad CatólicaUCBarras BravasBoca JuniorsUniversidad Católica vs Boca JuniorsFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    “Lo que ocurrió no es una sorpresa”: Sanhueza tras ataque en Calama llama a buscar solución sistémica a violencia en colegios

    Incidentes en el Liceo José Victorino Lastarria: Lanzaron bomba molotov a inspectoría

    Mea culpa por “Estado en quiebra”, eventual rebaja de su sueldo y cambios al estado de excepción: las definiciones de Kast a 20 días de asumir

    Producción industrial vuelve a caer en febrero: manufactura presiona el índice a la baja

    Unilever se desprende de su unidad de alimentos y crea un nuevo gigante del sector vía una alianza con McCormick

    Lo más leído

    1.
    Con Cristiano Ronaldo incluido: la Roja confirma la sede del amistoso ante Portugal

    Con Cristiano Ronaldo incluido: la Roja confirma la sede del amistoso ante Portugal

    2.
    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    3.
    El Mundial 2026 define a sus seis últimos clasificados: Bolivia e Italia sueñan con el regreso a la máxima cita

    El Mundial 2026 define a sus seis últimos clasificados: Bolivia e Italia sueñan con el regreso a la máxima cita

    4.
    Sobrepeso, lesión y renovación: las semanas más complicadas de Lucas Assadi en la U de Fernando Gago

    Sobrepeso, lesión y renovación: las semanas más complicadas de Lucas Assadi en la U de Fernando Gago

    5.
    De “cortado” por Paqui en la U a ser elogiado por Gustavo Alfaro en Paraguay: “Muy sólido”

    De “cortado” por Paqui en la U a ser elogiado por Gustavo Alfaro en Paraguay: “Muy sólido”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Rating del lunes 30 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 30 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan pagos mensuales del Subsidio al Empleo Joven: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    Comienzan pagos mensuales del Subsidio al Empleo Joven: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Lo que ocurrió no es una sorpresa”: Sanhueza tras ataque en Calama llama a buscar solución sistémica a violencia en colegios
    Chile

    “Lo que ocurrió no es una sorpresa”: Sanhueza tras ataque en Calama llama a buscar solución sistémica a violencia en colegios

    Rating del lunes 30 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incidentes en el Liceo José Victorino Lastarria: Lanzaron bomba molotov a inspectoría

    Producción industrial vuelve a caer en febrero: manufactura presiona el índice a la baja
    Negocios

    Producción industrial vuelve a caer en febrero: manufactura presiona el índice a la baja

    Unilever se desprende de su unidad de alimentos y crea un nuevo gigante del sector vía una alianza con McCormick

    Kast defiende alzas de las bencinas, blinda a Quiroz y lanza duras críticas a Marcel, Grau y Javiera Martínez

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos
    Tendencias

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Con fuertes críticas a la UC: prensa argentina cuestiona la prohibición de ingreso al Claro Arena a los hinchas de Boca
    El Deportivo

    Con fuertes críticas a la UC: prensa argentina cuestiona la prohibición de ingreso al Claro Arena a los hinchas de Boca

    El Mundial 2026 define a sus seis últimos clasificados: Bolivia e Italia sueñan con el regreso a la máxima cita

    Sobrepeso, lesión y renovación: las semanas más complicadas de Lucas Assadi en la U de Fernando Gago

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT
    Tecnología

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”
    Cultura y entretención

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Irán denuncia un ataque contra una planta desalinizadora en la isla de Qeshm
    Mundo

    Irán denuncia un ataque contra una planta desalinizadora en la isla de Qeshm

    La isla de Kharg, el enclave petrolero iraní que Trump tiene en la mira

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes