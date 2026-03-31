Con fuertes críticas a la UC: prensa argentina cuestiona la prohibición de ingreso al Claro Arena a los hinchas de Boca

El duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors, válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores y pactado para el próximo martes 7 de abril, comenzó a jugarse desde la semana pasada. Es que la decisión de las autoridades locales para que no ingrese la hincha del cuadro xeneize al Claro Arena traspasó las fronteras y la prensa transandina fustigó dicha posición, que finalmente fue ratificada la noche de este lunes.

El Diario Olé calificó al estadio de la UC como el “recinto estelar que la Universidad Católica ostenta con orgullo pero sin el espacio que requiere semejante partido como el que tendrá a Boca como rival".

Luego mencionaron cuál había sido el ofrecimiento final de los cruzados. “La última oferta desde Santiago fue la de llevar a 1.000 entradas la disponibilidad, algo que tampoco será aceptado en Brandsen 805 (sede de Boca), a sabiendas que la consecuencia será la de no tener que brindarles a los chilenos un sector especial para el partido revancha, que en este caso será el último de la zona, con fecha fijada para el próximo 28 de mayo”.

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“La postura de Boca, desde antes del comunicado y más aún con la confirmación, es la de ser recíproco y no brindarle lugar tampoco a los hinchas chilenos en el partido revancha, que será precisamente en la última fecha del grupo D y que ya tiene fijada fecha en el jueves 28 de mayo", agregó la publicación.

“Además, en cuanto a lo que alegan desde Chile sobre la oferta de entradas, desde Ezeiza le aseguraron a Olé que 'no fue una cuestión de falta de entendimiento. Lo único que pedimos es lo que está reglamentado en Conmebol, que son 2.000 tickets como mínimo para el club visitante’.

En tanto en el periódico El Intransigente aseveraron que “es realmente insólito lo que está sucediendo en Chile con respecto al inicio de la Copa Libertadores que afecta de lleno al grupo de Boca”. Y dejan claro que no les parece que la razón esgrimida para que los fanáticos del otro lado de la cordillera lleguen a Santiago, sea la oposición de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

“La alcaldesa de Las Condes le solicitó al Delegado Presidencial, Germán Codina que se juegue sin público visitante ya que considera que el partido Universidad Católica vs Boca es de alto riesgo”, informaron. No sin antes decir que la autoridad “le pone palos a la rueda” a la visita de los bonaerenses.

El antecedente de la U

Al igual que Olé, TyC Sports plantean que una de las razones que tienen las autoridades chilenas para evitar que los xeneizes lleguen a la capital es la masacre vivida en Avellaneda el año pasado. Pese a que los incidentes ocurrieron en un partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, y por Copa Sudamericana, desde entonces no se han juntados barristas chilenos y argentinos en ningún otro encuentro.

“Aquella noche el Libertadores de América fue sede de una verdadera barbarie que no terminó con víctimas fatales de casualidad. La Conmebol le impuso severas sanciones a ambas instituciones y desde entonces ningún otro equipo chileno debió viajar a la Argentina o viceversa. Como esta sería la primera vez, las autoridades temen a que se repitan los actos de violencia pese a que ninguno de los dos equipos que se enfrentan en este caso estuvieron involucrados”, concluyó el informe televisivo.