El Deportivo

El Claro Arena abre sus puertas: la UC estrena su nuevo estadio con un empate ante Santiago Morning en la Liga Femenina

Universidad Católica realizó el evento de prueba de su renovado reducto con su primer partido oficial. El 0-0 entre cruzadas y microbuseras queda e la historia del club precordillerano.

Por 
Lucas Mujica
 
Carlos González Lucay
El Claro Arena abre sus puertas: la UC estrena su nuevo estadio con un empate ante Santiago Morning en la Liga Femenina. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El Claro Arena vivió una noche histórica. Su primer evento de prueba. En rigor, su primer partido oficial. Universidad Católica recibió por la Liga Femenina a Santiago Morning en el renovado escenario, con 4 mil personas en las tribunas (solo abonados) y uno espectacular ambiente que le dio la bienvenida al recinto más moderno de Chile. En la antesala, Cruzados había anunciado que los 14 mil abonados con los que cuenta el club podían asistir al encuentro, que terminó empatado 0-0.

Las puertas se abrieron a las 19.00, dos horas antes del encuentro, y rápidamente los aficionados fueron copando las diversas tribunas y desafiando el frío y la creciente lluvia. Cada uno de ellos ingresó con su cédula de identidad y además tenían la posibilidad de reasignar su ticket en caso de no poder asistir. Pasadas las 18.30 comenzaron a llegar los primeros seguidores, que hicieron fila y esperaron para tener la oportunidad de ingresar al reducto antes que nadie.

Cada persona que arribó al reducto de Las Condes lo hizo pasando un estricto control de seguridad y el sistema de torniquetes electrónicos para controlar el flujo. Además, entraron en operaciones las más de 200 cámaras de vigilancia de alta resolución. Varias de ellas cuentan con inteligencia artificial, lo que permite detectar patrones de comportamientos anómalos y facilitar la prevención de conductas inadecuadas.

Cabe señalar que dentro del Claro Arena se habilitaron diversos puntos de alimentación, aunque en este caso fue solo en algunas de las tribunas con food trucks y bandejeros. Para el duelo ante Unión Española, en la apertura definitiva, tampoco estará disponible todo el servicio. En la UC esperan ir implementando todo mediante pasen las semanas. Tampoco se permitió la venta de alcohol, algo que está prohibido en los espectáculos masivos en Chile.

En tanto, se puso a prueba el sistema de alerta. Por ejemplo, se emitieron avisos o sonidos específicos durante el partido para ensayar comunicaciones internas y mensajes de emergencia. También se probó el sistema de luces del estadio. La fachada estaba encendida y antes del calentamiento previo de los equipos se hizo un juego con la luminaria interna.

Las jugadoras del plantel femenino de la UC en el evento de prueba del Claro Arena. JORGE DIAZ HONORATO

Otro elemento fundamental fue la realización de pruebas logísticas, para chequear el equipamiento, como el marcador, las luces, el sonido y la megafonía.

El partido

A las 21 horas, comenzó el partido de la Liga Femenina entre la UC y Santiago Morning. El primer once estudiantil que jugó en la cancha del Claro Arena estuvo compuesto por Ignacia Bustos; Valentina Peña, Consuelo Berrocal, Fernanda Ramírez, Arantxa Araneda; Marcela Ramírez, Sofía Hartard; Agustina Heyermann, Ámbar Figueroa, Vaitiare Pardo; Pamela Cabezas.

En la galería Mario Lepe se instaló un lienzo con la frase “Ustedes son Católica”. El primero que se instaló en el reducto.

En el primer tiempo, la UC fue superior y estuvo cerca de abrir la cuenta en tres oportunidades. Sin embargo, no pudo ante la portera Catalina Gajardo. El elenco precordillerano fue siempre hacia adelante. Las jugadoras querían inscribirse como la primera futbolista en marcar en el nuevo estadio.

En el complemento la historia fue parecida. Santiago Morning empezó mejor, pero la UC se hizo del balón con el correr de los minutos y merodeó el pórtico rival, sin poder vulnerarlo. Finalmente, fue un 0-0 que queda en la historia de Universidad Católica. Con el punto, las estudiantiles llegan a 39 unidades en la Liga Femenina. Las microbuseras, en tanto, alcanzan los 22 positivos.

Fútbol Femenino

