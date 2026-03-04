El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

La Fórmula 1 regresa esta semana para los fanáticos del deporte motor con el Gran Premio de Australia que se corre este domingo 8 de marzo. Sin embargo, uno de los equipos de los que más se esperaba pasa por un momento complejo en el inicio del año.

Se trata de Aston Martin, casa de los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll. Los británicos eran una de las novedades para esta temporada, ya que generó expectación su nuevo auto bajo el cambio de las normas de la F1.

El presente ha estado muy lejos de los pensado, porque en las pruebas en Baréin, el AMR26 tuvo una falla en la batería del motor y no pudo completar la última jornada. Incluso, el monoplaza solo dio seis vueltas en el día final en la nación asiática.

Los resultados dejaron a la escudería como la peor de las 11 en competencia con 334 vueltas: 140 de Stroll y 194 de Alonso. Ello, llamó la atención al quedar detrás de la debutante Cadillac que consiguió 586 vueltas y lejos de las 817 de McLaren.

Las dudas para el Gran Premio de Australia

Aston Martin apostó a una nueva etapa de cara al 2026. Se aliaron con la fábrica Adrian Newey, ubicada en Silverston, y con Honda como fabricante del motor. No obstante, el nuevo auto sufrió problemas que hicieron perder la confianza en el rendimiento que pueden tener Alonso y Stroll.

Los resultados en la pretemporada dejaron dudas para el arranque en Australia.

Diferentes integrantes del plantel técnico expresaron su desconfianza con que el AMR26 pueda cumplir con lo requerido en una de las fechas de la Fórmula 1.

Ante los cuestionamientos, los británicos publicaron un mensaje en el que pretendieron despejar las dudas, pero sin referirse a una posible participación reducida en las carreras.

“Cada temporada, el primer Gran Premio presenta muchas incógnitas, este año más que la mayoría tras el mayor cambio en el reglamento del deporte en una generación”, inició el escrito.

“Sea cual sea el desarrollo del fin de semana inaugural, esta no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año”, agregaron.

El comunicado no contestó a las dudas sobre el tipo de carrera que harán en el circuito Albert Park de Melbourne, por lo que se verá este fin de semana como es el estreno de Aston Martin y si pueden finalizar la largada.