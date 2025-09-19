SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El fútbol sorprende: el lugar que ocupa el esquí entre los deportes más peligrosos del mundo

El Comité Olímpico Internacional documentó las lesiones de los atletas en los últimos Juegos Olímpicos de 2008, tanto de verano como invierno, con diversos resultados.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El esquí es uno de los deportes más peligrosos del planeta. Archivo

El 29 de diciembre de 2013, pocos días después de anunciar su retiro definitivo de la Fórmula 1, el expiloto alemán Michael Schumacher sufrió un grave accidente tras golpearse la cabeza mientras esquiaba junto a su familia, en la estación de Méribel, en los Alpes franceses.

El fin de semana pasado, uno de los esquiadores profesionales del equipo nacional de Italia, Matteo Franzoso, falleció tras sufrir un trágico accidente en La Parva, 50 kilómetros al oriente de Santiago que lo dejó con un traumatismo craneoencefálico grave que le causó la muerte.

Fue la tercera pérdida para la selección de deportes invernales. En octubre pasado, Matilde Lorenzi falleció a los 19 años, víctima de un grave accidente sufrido durante un entrenamiento en su país. Hace solo seis meses, Marco Degli Uomini, de 18 años, tuvo el mismo desenlace fatal mientras competía en el Monte Zoncolan.

Escenario que advierte cuán peligroso puede ser la práctica profesional de esta disciplina. Desde 2008, el Comité Olímpico Internacional (COI) implementó un sistema de vigilancia de lesiones multideportivas y registró el número de participantes y complicaciones en la mayoría de las pruebas olímpicas.

En el caso de los deportes invernales, el esquí acrobático Big Air fue la disciplina que más lesionados tuvo con un 28% de los participantes, seguido por el esquí acrobático halfpipe (27,7%) y el snowboard cross (27,6%).

Competencias que presentan estadísticamente la mayor proporción de lesiones graves. Es decir, aquellas que resultan en más de siete días de ausencia del deporte.

No es sorprendente, ya que los atletas deben progresar a través de varias series mientras compiten contra otros tres esquiadores y snowboarders. La velocidad y la dificultad con el posible elemento de contacto físico con otros atletas, crean situaciones de mayor riesgo que otras disciplinas.

Sin embargo, el montañismo es considerado como el deporte más peligroso del planeta, con un riesgo de muerte de alrededor del 1 % por ascensión. Pese a ello, otras disciplinas de riesgo como el salto de base desde construcciones, edificios y acantilados han provocado más de 450 muertes desde 1981, cuando empezó a ser documentado.

Los otros deportes

El mismo COI ha documentado el número de atletas en cada disciplina con la cantidad de lesiones reportadas, determinando los deportes con mayores factores de riesgo, siempre desde Beijing 2008.

Los resultados fueron sorprendentes. El ciclismo BMX se confirmó como el deporte olímpico más peligroso, con una tasa de lesiones del 34,38%. La tasa máxima de lesiones se registró en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando un 37,5% de los atletas sufrieron algún problema físico.

El taekwondo, arte marcial y deporte de combate coreano que implica puñetazos y patadas, le sigue de cerca, con casi un 30% de atletas sufriendo lesiones.

Datos recopilados por el British Journal of Sports Medicine (BJSM), los cuales incluyen todos los Juegos Olímpicos de Verano entre Pekín 2008 y Tokio 2020. En ese escenario, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvieron la tasa general de lesiones más alta, con un 12,8% de atletas reportando lesiones.

¿Y el fútbol?

De acuerdo con los mismos antecedentes recabados, el fútbol es el deporte de equipo más peligroso, con más del 27% de sus 1508 competidores lesionados. se clasifica como un deporte peligroso debido a la frecuencia de lesiones.

Según el sitio Worlds Ultimate, las estadísticas en Estados Unidos indican que existe un 75 % de probabilidad de sufrir una conmoción cerebral en este deporte, en comparación con el 5 % de otras disciplinas de equipo. Además, las lesiones de músculos y ligamentos en las piernas son muy frecuentes.

Si bien no implica colisiones a alta velocidad ni equipo de protección pesado como el fútbol americano o el rugby, el fútbol conlleva sus propios riesgos.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:EsquíFútbolJuegos Olímpicos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comandante en Jefe del Ejército por casos de narcotráfico en FF.AA.: “Son delincuentes que nos han traicionado”

Kaiser y Parisi asisten a la Parada Militar: destacan la importancia del desfile y abordan compra de F-16 por Perú

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

Balance vial de Fiestas Patrias: seis fallecidos y más de 160 accidentes de tránsito

¿Qué es Sifron? El sistema de resguardo de fronteras que le costó al gobierno 13 millones de dólares

El adiós del general Iturriaga en su última Parada Militar como comandante en Jefe del Ejército

Lo más leído

1.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

2.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

3.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

4.
Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

5.
A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Comandante en Jefe del Ejército por casos de narcotráfico en FF.AA.: “Son delincuentes que nos han traicionado”
Chile

Comandante en Jefe del Ejército por casos de narcotráfico en FF.AA.: “Son delincuentes que nos han traicionado”

Kaiser y Parisi asisten a la Parada Militar: destacan la importancia del desfile y abordan compra de F-16 por Perú

Balance vial de Fiestas Patrias: seis fallecidos y más de 160 accidentes de tránsito

El modelo Anglo para aprovechar sinergias en distritos mineros: “Un nuevo paradigma”
Negocios

El modelo Anglo para aprovechar sinergias en distritos mineros: “Un nuevo paradigma”

La superintendencia de los ruidos

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

A un triunfo del top 100: Alejandro Tabilo vence al 30 del mundo y se mete en los cuartos de final del ATP de Chengdú
El Deportivo

A un triunfo del top 100: Alejandro Tabilo vence al 30 del mundo y se mete en los cuartos de final del ATP de Chengdú

“Incertidumbre a la vuelta”: la reacción de la prensa peruana tras el empate de la U ante Alianza en Lima

“No es el mismo equipo que nos ganó en el Mundial”: las claves del duelo que juegan los Cóndores ante Samoa

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel
Cultura y entretención

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Los mejores libros chilenos del siglo XXI

Israel anuncia ofensiva “sin precedentes” en Gaza: muertos desde el inicio de la incursión terrestre rozan los 2 mil
Mundo

Israel anuncia ofensiva “sin precedentes” en Gaza: muertos desde el inicio de la incursión terrestre rozan los 2 mil

Maduro envía militares para colaborar en el entrenamiento de la población en el uso de armas

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica