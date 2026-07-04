“El sueño continúa”: en Colombia se ilusionan con llegar lejos en el Mundial tras eliminar a Ghana y entrar a octavos

“El sueño continúa”: en Colombia se ilusionan con seguir avanzando en el Mundial tras eliminar a Ghana y entrar a octavos. Foto: FIFA

Colombia está en octavos de final del Mundial. El cuadro cafetero venció por 1-0 a Ghana y tomó el último boleto a la tercera ronda. La prensa local destaca la campaña del equipo de Néstor Lorenzo.

“El sueño continúa”, titula AS Colombia. El medio citado resalta la campaña: “Alegría colombiana para cerrar la inédita fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La Selección Colombia superó por la mínima diferencia a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se convirtió en el último clasificado a los octavos, fase que alcanza la Tricolor por cuarta vez en su historia".

El sitio Noticias Caracol también le da valor a la victoria. “La Selección Colombia siguió de largo y avanzó a los octavos del Mundial 2026; 1-0 sobre Ghana”, establece.

Colombia venció a Ghana por la mínima. Cheng Min

“La Selección Colombia cumplió con su misión y superó por la mínima diferencia a Ghana, en el estadio de Kansas City, para instalarse en los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El único tanto de la noche lo marcó Jhon Arias. Con eso sobró y bastó para continuar avanzando en el evento mundialista”, elevan.

El portal internacional Infobae le un caracter de revancha. “Exactamente ocho años después de haber sido eliminada en los octavos de final de Rusia 2018 por Inglaterra, Colombia tuvo su revancha un 3 de julio y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo”, señala la crónica.

Enfoque similar al que dio la agencia EFE: “Exactamente ocho años después de haber sido eliminada en los octavos de final de Rusia 2018 por Inglaterra, Colombia tuvo su revancha un 3 de julio y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo”.