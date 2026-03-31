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    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja

    El técnico del Cacique se refiere a los desafíos de su equipo ante Huachipato por la Copa de la Liga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Fernando Ortiz anticipa los desafíos de Colo Colo. Este miércoles, el Cacique recibe a Huachipato por la Copa de la Liga. Los albos suman cuatro puntos en el certamen. “La victoria de Coquimbo nos obliga a tener un buen resultado para mantener la chance de clasificar”, señaló el técnico.

    En esa línea, el DT habló de la ausencia de Diego Ulloa por su convocatoria a la Roja y anticipó que espera tener a Yastin Cuevas, quien participó de las prácticas de la Selección Sub 20. El entrenador albo reconoció que sostuvo un diálogo con Nicolás Córdova.

    “Tuve la necesidad de comunicarme con Córdova para explicarle la situación de Yastin. No soy de cortar los procesos de selección. Según como termine hoy veremos si podrá estar mañana”, dio a conocer.

    Ortiz anticipa los desafíos de Colo Colo. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El estratega también se refirió a las bajas de su equipo. “No he decidido respecto a los que van a estar, espero la evolución de algunos”, dijo. Y anticipó el retorno a Arturo Vidal: “Es un jugador excepcional, me da muchas variantes para poder jugar. Donde decida, él está predispuesto a hacerlo”.

    Por otro lado, Ortiz agradeció el respaldo de Aníbal Mosa sobre la promoción de juveniles al plantel. “Es algo motivante, nada de lo que dijo es erróneo. Esperamos seguir haciendo lo que hablamos en su momento para seguir creciendo como equipo”, enfatizó.

    “La confianza del presidente sobre mi cuerpo técnico siempre estuvo, no dependió de un resultado. Tenemos que seguir con el trabajo, hoy se están dando los resultados. Nunca dejé de confiar en lo que hacemos día a día para obtener los resultados. Es trabajar y corregir”, añadió.

    Finalmente, el entrenador habló de la posible remodelación del estadio Monumental. “El estadio está bonito como está, me gusta mantener esas raices, pero el mundo evoluciona y te tienes que adaptar, ir de la mano. De la manera en que está y quieren hacerlo, bienvenido sea, pero siempre y cuando tengan en cuenta el detalle de la historia al momento de remodelar un estadio tan importante”, cerró.

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