La ANFP avanza en el sueño del nuevo Pinto Durán: “Tenemos un terreno elegido, cerca de Santiago”

El sueño del nuevo Juan Pinto Durán está cada vez más cerca de concretarse. Después de muchos años de espera, proyectos inconclusos y hasta de malentendidos, la ANFP está próxima a conseguir un terreno para edificar la nueva casa de la selección chilena.

Como ha pasado en tantas otras ocasiones, en Quilín mantienen bajo siete llaves la ubicación del paño para evitar que el plan se caiga al último momento. Sin embargo, sostienen que todo está muy avanzado y que solo faltan mínimos detalles para hacerlo oficial.

“Hoy tenemos un terreno elegido, cerca de Santiago. Estamos esperando tener el documento de la entrega para hacerlo oficial. No queremos anunciar hasta que eso llegue, por lo que implicó y la experiencia que tuvimos. Sí ya está en proceso de toda la parte legal con Bienes Nacionales”, revela Pablo Milad, presidente de la ANFP, a El Deportivo.

En 2020, la asociación llegó a anunciar que el nuevo búnker de la Roja estaría en el Cerro Chena, en San Bernardo, y que se comenzaría a construir este año. Sería una cesión de parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

Aquello causó un conflicto de varias aristas. Primero, con el exalcalde de la comuna, Leonel Cádiz, quien se opuso a la idea. Luego, con familiares de detenidos desaparecidos, quienes protestaron tras el anuncio, ya que dicho lugar fue escenario de torturas y asesinatos durante la dictadura. Por último, con el Ministerio de Defensa, cartera que contradijo a Bienes Nacionales, argumentando que el terreno aún era utilizado por el ejército y que cualquier proyecto debía coordinarse con ellos. Por todos esos motivos, finalmente el plan se desechó.

En la ANFP no quieren que ocurra algo así otra vez. “A nosotros nos ofrecieron el Cerro Chena. Nos interesó por la ubicación, al lado de la carretera, directo para ir al aeropuerto, un terreno plano, eran 17 hectáreas. Sabíamos que le pertenecía al ejército, pero el ministro nos dijo que se habían iniciado las gestiones. Encontramos que era un terreno que tenía mucha historia, no queremos un terreno que genere división en los chilenos. La Selección une. Por eso no seguimos con la intención de seguir con el Cerro Chena, por los detenidos desaparecidos, por una época tan dura en nuestro país”, explicó el timonel del fútbol chileno.

Tal como habría sido con la locación ubicada en San Bernardo, la federación no desembolsará recursos por el paño que está próximo a conseguir. La tarea para Quilín será encontrar el financiamiento necesario para construir el nuevo complejo de la selección chilena.