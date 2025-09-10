La respuesta de Michael Clark a Pablo Milad tras la negativa de la ANFP de suspender la Supercopa: “Me sorprende la tozudez”

La U insiste en la idea de suspender la Supercopa. Hicieron una solicitud formal para aplazar el partido y este martes la ANFP les respondió que fue denegada. Pablo Milad firmó la carta que envió el ente de Quilín a Azul Azul. Horas después de recibir la misiva, Michael Clark abordó la posición del presidente del fútbol chileno. Lo hizo en el Estadio Nacional, ya que asistió al choque entre Chile y Uruguay.

“Me parece que habiéndose pronunciado el ministro de Seguridad Pública, no una vez sino que dos veces, diciendo que no se puede jugar un partido de esta magnitud en un estadio que no está en las condiciones para hacerlo porque está en obra, es sorprendente que la ANFP y la Delegación Presidencial insistan en que el partido se tiene que jugar sí o sí el domingo. Me sorprende la tozudez”, comentó de entrada el timonel de Universidad de Chile.

Clark, presidente de Azul Azul.

“Tiene que primar la sensatez, el sentido humano. El diputado Aedo expresaba también sus preocupaciones. La verdad es que creo que insistir en este punto es arriesgado, es temerario. Ha habido problemas con las autorizaciones. Se han autorizado arengazos”, añadió el ingeniero.

Pese a las disputas, Clark enfatizó en que no debe tomarse como un lío entre los directivos. “Este tema no hay que tomárselo en términos personales, no hay que enojarse. A mí me toca defender al club y nosotros creemos que no se debe jugar”, remarcó.

Aun así, remarcó en los puntos que los llevan a pedir la postergación de la final ante Colo Colo. Asegura que es por la participación de la U en la Copa Sudamericana y debido al estado del estadio Santa Laura. “Son ambas cosas. Creemos que la ANFP no nos está apoyando en esto. No es algo tan común que un club chileno juegue estas instancias. Eso se suma, a que no reúnen las condiciones”, comentó.

“La ANFP nos mandó una carta donde dice que efectivamente nuestra solicitud para postergar el partido no ha sido aceptada. Es una locura que se haga el partido en el estadio que está Santa Laura”, insistió.