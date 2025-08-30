La UC remonta en el Claro Arena y se le abre el apetito por ir a la Copa Libertadores

Segundo partido de Universidad Católica en el Claro Arena y segunda victoria. En un juego importante por la clasificación a las copas, los cruzados lograron remontar y se quedaron con un triunfo sobre Cobresal (2-1) que los afianza en la parte alta. Hasta les abre el apetito por entrar en la Copa Libertadores.

El cuadro de la Franja volvió a abrir su imponente nueva casa, esta vez con presencia de público visitante. Una ausencia de peso fue la de Fernando Zampedri, a causa de una lesión muscular en los isquiotibiales. Su reemplazante fue Diego Valencia. Quien volvió fue Cristián Cuevas, para darle irreverencia de mitad hacia arriba. El Cimbi es el multiuso de Daniel Garnero: juega de interior, extremo y volante de salida.

Católica fue de más a menos en el primer tiempo. Tuvo paciencia en la circulación del balón y tuvo en Clemente Montes a su valor más relevante en ofensiva, con profundidad por la izquierda. De igual manera, costaba encontrar otras maneras de vulnerar a la cerrada estructura planteada por los mineros, con línea de cinco en el retroceso. Jugar de contra no le molesta a los nortinos.

Errores propios de la UC le daban opciones a Cobresal. El penal sancionado por Piero Maza en los 27’, por un supuesto brazo extendido de Daniel González, llegó tras una falla de Jhojan Valencia en un pase. Ante las dudas por la infracción, el VAR intervino y el juez revisó la acción. Finalmente anula la pena máxima. Eso fue un aviso de lo que sucedería más adelante.

En los 36′, Diego Coelho puso el 1-0 para la visita, con un remate bajo que pasa entre las piernas de Bernedo. Tal como la acción del penal, también se generó tras un yerro cruzado. Esta vez fue una mala entrega de Sebastián Arancibia. El libreto de Gustavo Huerta, aplicado a plenitud en la precordillera. La UC sintió el golpe y extravió los papeles.

El café cargado sirvió en los cruzados, porque el complemento se mostró como un equipo más activo, con una actitud más avasalladora. Premio a ese cambio de switch fue el empate de Branco Ampuero en los 49′. Apenas comenzó el segundo lapso, el anfitrión llegó al 1-1. Tras un tiro libre de Bello despejado por Jorge Pinos, Arancibia manda un centro y el zaguero cabecea, como el mejor de los delanteros.

La UC supo plantear en la cancha mayores herramientas ofensivas para hacerle daño a los mineros. No solo Montes seguía siendo el más incisivo, sino que también lograba ser profundo por la derecha, con Arancibia y Cuevas. Le faltaba la puntada final para definir de cara a portería. Hacia la parte final, Cobresal tuvo un segundo aire y se animó a adelantar líneas. Esto le dio incertidumbre al desenlace.

La pelota detenida ha sido un arma muy utilizada en Católica desde que llegó Garnero. Y así encontró el triunfo. A 4′ del epílogo, luego de un córner del colombiano Valencia al segundo palo, José Tiznado conecta la pelota para generar un autogol. Diego Valencia, quien había participado poco y nada del juego, lo celebró como propio.

Los franjeados alcanzan los 36 puntos (con un partido menos, ante Ñublense), a tres unidades de Palestino, que es hoy el escolta de Coquimbo Unido, y el que ocupa la plaza de Chile 2 para la Libertadores 2026. Con estadio nuevo, pueden soñar.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, D. González (78’, T. Asta-buruaga), B. Ampuero, E. Mena; G. Medel (46′, A. Canales); E Bello (78’, D. Corral), C. Cuevas, J. Valencia, C. Montes (90′, J. F. Rossel); y D. Valencia (90′, A. Farías). DT: D. Garnero.

Cobresal: J. Pinos; J. Tiznado, C. Moreno, C. Toro; C. Barrera, J. Henríquez, D. Céspedes, C. Yanis, C. Mesías (54′, V. Fernández); B. Ramírez (46′, C. Munder) y D. Coelho. DT: G. Huerta.

Goles: 0-1, 36′, Coelho, tiro bajo que pasa entre las piernas de Bernedo; 1-1, 49′, Ampuero, cabezazo tras centro de Arancibia; 2-1, 86′, Autogol de Tiznado, tras un tiro de esquina.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Mena, Arancibia, Canales, Ampuero (UC); Mesías, Coelho, Fernández (C).

Estadio Claro Arena. Asistieron 17.537 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.