El Deportivo

La UC remonta en el Claro Arena y se le abre el apetito por ir a la Copa Libertadores

Segundo partido en el estadio nuevo y segunda victoria para Católica. El elenco de Garnero se fue al descanso en desventaja ante Cobresal, sin embargo cambió el chip en el complemento y lo dio vuelta para imponerse por 2-1. Los estudiantiles arremeten en la pelea por el Chile 2.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
La UC le remontó el partido a Cobresal en el Claro Arena. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Segundo partido de Universidad Católica en el Claro Arena y segunda victoria. En un juego importante por la clasificación a las copas, los cruzados lograron remontar y se quedaron con un triunfo sobre Cobresal (2-1) que los afianza en la parte alta. Hasta les abre el apetito por entrar en la Copa Libertadores.

El cuadro de la Franja volvió a abrir su imponente nueva casa, esta vez con presencia de público visitante. Una ausencia de peso fue la de Fernando Zampedri, a causa de una lesión muscular en los isquiotibiales. Su reemplazante fue Diego Valencia. Quien volvió fue Cristián Cuevas, para darle irreverencia de mitad hacia arriba. El Cimbi es el multiuso de Daniel Garnero: juega de interior, extremo y volante de salida.

Católica fue de más a menos en el primer tiempo. Tuvo paciencia en la circulación del balón y tuvo en Clemente Montes a su valor más relevante en ofensiva, con profundidad por la izquierda. De igual manera, costaba encontrar otras maneras de vulnerar a la cerrada estructura planteada por los mineros, con línea de cinco en el retroceso. Jugar de contra no le molesta a los nortinos.

Errores propios de la UC le daban opciones a Cobresal. El penal sancionado por Piero Maza en los 27’, por un supuesto brazo extendido de Daniel González, llegó tras una falla de Jhojan Valencia en un pase. Ante las dudas por la infracción, el VAR intervino y el juez revisó la acción. Finalmente anula la pena máxima. Eso fue un aviso de lo que sucedería más adelante.

En los 36′, Diego Coelho puso el 1-0 para la visita, con un remate bajo que pasa entre las piernas de Bernedo. Tal como la acción del penal, también se generó tras un yerro cruzado. Esta vez fue una mala entrega de Sebastián Arancibia. El libreto de Gustavo Huerta, aplicado a plenitud en la precordillera. La UC sintió el golpe y extravió los papeles.

El café cargado sirvió en los cruzados, porque el complemento se mostró como un equipo más activo, con una actitud más avasalladora. Premio a ese cambio de switch fue el empate de Branco Ampuero en los 49′. Apenas comenzó el segundo lapso, el anfitrión llegó al 1-1. Tras un tiro libre de Bello despejado por Jorge Pinos, Arancibia manda un centro y el zaguero cabecea, como el mejor de los delanteros.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La UC supo plantear en la cancha mayores herramientas ofensivas para hacerle daño a los mineros. No solo Montes seguía siendo el más incisivo, sino que también lograba ser profundo por la derecha, con Arancibia y Cuevas. Le faltaba la puntada final para definir de cara a portería. Hacia la parte final, Cobresal tuvo un segundo aire y se animó a adelantar líneas. Esto le dio incertidumbre al desenlace.

La pelota detenida ha sido un arma muy utilizada en Católica desde que llegó Garnero. Y así encontró el triunfo. A 4′ del epílogo, luego de un córner del colombiano Valencia al segundo palo, José Tiznado conecta la pelota para generar un autogol. Diego Valencia, quien había participado poco y nada del juego, lo celebró como propio.

Los franjeados alcanzan los 36 puntos (con un partido menos, ante Ñublense), a tres unidades de Palestino, que es hoy el escolta de Coquimbo Unido, y el que ocupa la plaza de Chile 2 para la Libertadores 2026. Con estadio nuevo, pueden soñar.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, D. González (78’, T. Asta-buruaga), B. Ampuero, E. Mena; G. Medel (46′, A. Canales); E Bello (78’, D. Corral), C. Cuevas, J. Valencia, C. Montes (90′, J. F. Rossel); y D. Valencia (90′, A. Farías). DT: D. Garnero.

Cobresal: J. Pinos; J. Tiznado, C. Moreno, C. Toro; C. Barrera, J. Henríquez, D. Céspedes, C. Yanis, C. Mesías (54′, V. Fernández); B. Ramírez (46′, C. Munder) y D. Coelho. DT: G. Huerta.

Goles: 0-1, 36′, Coelho, tiro bajo que pasa entre las piernas de Bernedo; 1-1, 49′, Ampuero, cabezazo tras centro de Arancibia; 2-1, 86′, Autogol de Tiznado, tras un tiro de esquina.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Mena, Arancibia, Canales, Ampuero (UC); Mesías, Coelho, Fernández (C).

Estadio Claro Arena. Asistieron 17.537 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.

Más sobre:Fútbol nacionalLa UCCobresalUniversidad CatólicaClaro ArenaLiga de Primera

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

