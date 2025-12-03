VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las luces y sombras que deja Gustavo Álvarez en su paso por la Universidad de Chile

    El entrenador argentino logró romper con la supremacía alba y tuvo una gran participación internacional, pero no logró imponer su criterio para reforzar al equipo ni logró obtener un título de la Liga de Primera.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gustavo Álvarez dejará la banca de la U este sábado. Foto: Jorge Loyola/Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    “Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador”. Con estas palabras, Gustavo Álvarez comunicó que no desea seguir en la banca estudiantil y cerró un ciclo que comenzó en diciembre de 2023.

    Periodo en el que el adiestrador argentino logró desbloquear varios objetivos, pero que no consiguió el mayor anhelo de los azules: romper la sequía de títulos nacionales que tienen los laicos desde el Clausura de 2017.

    En su primer año (2024), peleó el campeonato hasta la última fecha y estuvo a un gol de ir a una final con Colo Colo, pero un polémico fallo Francisco Gilabert y el VAR los dejó sin esa chance y con el premio de consuelo de ir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

    Por lo mismo se esperaba que en esta temporada, los pupilos de Álvarez pelearan otra vez la corona de la Liga de Primera, más aún cuando el propio DT aseveró en agosto pasado que tenemos la obligación de salir campeones por los años que el club no lo consigue. Me parece que no puede pasar un año más, tiene que ser este”.

    Sin embargo, una segunda rueda para el olvido y el protagonismo que adquirió en el plano internacional, lo alejó nuevamente de la copa más anhelada y Coquimbo Unido, con una campaña perfecta, se quedó con el ansiado trofeo.

    La U le ganó la Supercopa a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La supremacía en los clásicos y las copas internacionales

    Uno de los grandes hitos que consiguió Álvarez en la U fue romper “la maldición del Monumental”. Tras estar más de dos décadas sin ganarle a Colo Colo en su estadio, la U lo obtuvo en el primer Superclásico disputado en Macul con el transandino en la banca.

    Desde entonces, los azules establecieron un leve dominio sobre el Cacique pues han perdido un sólo partido con los albos y volvieron a ganar como local luego de 12 años sin lograrlo. Además, se quedaron con la Supercopa de este año en un partido donde fueron muy superiores a los liderados por Arturo Vidal y al cual llegaron por haber obtenido la Copa Chile el 2024.

    Otro punto alto de la campaña de Álvarez fue pelear hasta el último partido la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, aunque quedará en su historial que no pudo igualar ante Botafogo en Brasil, pese a quedar con un jugador más gran parte del compromiso.

    Sin embargo, eso le dio pie para ir a buscar un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana y lo consiguió con un buen desempeño ante Guaraní de Paraguay. Lamentablemente, el duelo siguiente -con Independiente de Avellaneda- se vio empañado por la barbarie de los ultras argentinos, los cuales golpearon y abusaron de los fanáticos azules, y trajo como consecuencia duros castigos de parte de la Conmebol.

    Tras dejar a Alianza de Lima en el camino, Universidad de Chile es eliminado por Lanús en otro duelo marcado por una jugada polémica y aunque no logró llegar a la final, la cual ganó el equipo argentino, si obtuvo cuantiosos premios en dinero que marcaran positivamente el balance económico de Azul Azul.

    PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    La fallida contratación de Eduardo Vargas: el comienzo del quiebre

    En julio pasado, Gustavo Álvarez -por primera vez- menciona un nombre propio para reforzar su oncena: Eduardo Vargas. Sin embargo, las tratativas con el integrante de la Generación Dorada no llegan a buen puerto y el delantero termina fichando en Audax Italiano.

    Aquí comienza el quiebre entre el transandino y la dirigencia de los azules y se profundiza aún más, cuando Álvarez decide poner un equipo alternativo ante La Serena, pese a que quedaba tiempo para su compromiso ante Lanús por la Sudamericana, y no sólo resigna la chance de ser campeón, sino también pone en peligro la posibilidad de clasificar directo a la fase de grupos de la Libertadores 202 (Chile 2).

    A eso se le agrega que la gerencia técnica contrata refuerzos que no pidió Álvarez y ya trabaja en una lista sin el total consentimiento del adiestrador. “Aquí hay un desgaste porque no pude convencer a la dirigencia. Sus criterios y planificaciones no coinciden con lo que yo creo. A partir de ahí, lo mejor es traer un entrenador que vaya en línea con ellos. Hasta ahí llego”, reveló Álvarez.

    Y ahora comienza la negociación para su salida, pues el nacido en Lomas de Zamora no renunció y tiene firmado hasta diciembre de 2026. Por lo que cualquier equipo o selección que desee contratarlo deberá pagar una alta indemnización -de más de un millón de dólares- a la concesionaria presidida por Michael Clark. ¿La otra salida? Que lo despidan y le paguen este dinero al DT. Temas que se comenzarán a resolver este jueves, cuando se reúna el directorio de la sociedad anónima y analicen los pasos a seguir.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezLiga de PrimeraColo ColoAzul AzulMichael Clark

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos ve “avances” tras los contactos con Rusia pero dice que “solo Putin” puede acabar con la guerra en Ucrania

    Detienen a cuatro sujetos que disparaban contra un domicilio en Recoleta: sujetos intentaron huir al notar la presencia policial

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    4.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Detienen a cuatro sujetos que disparaban contra un domicilio en Recoleta: sujetos intentaron huir al notar la presencia policial
    Chile

    Detienen a cuatro sujetos que disparaban contra un domicilio en Recoleta: sujetos intentaron huir al notar la presencia policial

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en sándwich de ave pimentón

    “Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
    Negocios

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones
    Tendencias

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector

    Contra dos campeones del mundo: los Cóndores ya conocen a sus rivales para el Mundial de Australia 2027
    El Deportivo

    Contra dos campeones del mundo: los Cóndores ya conocen a sus rivales para el Mundial de Australia 2027

    Con la base del Benfica: Portugal proyecta la era post Cristiano Ronaldo con el título del Mundial Sub 17

    El emotivo recuerdo de Claudio Bravo con Nelson Acosta: “Fue de las primeras personas que confió en mí”

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita
    Cultura y entretención

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Estados Unidos ve “avances” tras los contactos con Rusia pero dice que “solo Putin” puede acabar con la guerra en Ucrania
    Mundo

    Estados Unidos ve “avances” tras los contactos con Rusia pero dice que “solo Putin” puede acabar con la guerra en Ucrania

    Israel reabrirá el paso de Rafá “durante los próximos días” para permitir la salida de palestinos de Gaza

    Israel afirma que los últimos restos entregados por Hamas no coinciden con los de ningún rehén

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón