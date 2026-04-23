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    Mortero Aravena enciende el clásico universitario: “Católica es más grande que la U, por lejos”

    Este fin de semana se desarrollará el choque entre la UC y Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Zampedri y Zaldivia, en el Clásico Universitario JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Uno de los duelos más atractivos que trae la undécima fecha de la Liga de Primera se desarrollará en el Estadio Nacional. Universidad de Chile y Universidad Católica se medirán en un nuevo clásico este sábado 25 de abril a partir de las 18.00 horas.

    Ambos elencos saldrán en busca de las tres unidades que les permitan seguir peleando en la parte alta por el título de la competencia. En este sentido, los cruzados son los que están más cerca del objetivo pues, de ganar, tendrán la posibilidad de igualar a Deportes Limache en la cima, si es que los tomateros no logran sumar contra Audax Italiano.

    Y en la previa de este duelo, Jorge Aravena, quien brillara en el elenco de la franja en la década de los 80, le entregó todo el favoritismo a los precordilleranos.

    Por lejos la Católica es más grande que U. de Chile. Y ojo, que yo respeto mucho a la U, es un gran club de fútbol. Pero la Católica es la mejor de todas en Chile, por lejos como te decía”, indicó en conversación con Redgol.

    El Mortero añadió que “está por sobre la U, que es simplemente un club de fútbol. En cambio Universidad Católica es una institución. Hay muchas, muchas cosas detrás de la UC. No hay comparación”.

    De todas maneras indicó que “la hinchada de la U es tremenda, eso hay que reconocerlo”. Sin embargo, expuso que “Católica no es solamente la hinchada, esa es la diferencia. Es una institución completa”.

    No se le acerca nadie en el país, es superior a todas las instituciones de Chile, incluso a Colo Colo”, cerró Jorge Aravena.

    Árbitro definido

    Debido a la preocupación que hay en el torneo local con el arbitraje, la Comisión de Árbitros que comanda Roberto Tobar no ha querido dejar nada al azar.

    Tobar ha diseñado un plan para el duelo de este fin de semana. Le avisó con bastante anticipación a Diego Flores que sería el encargado de dirigir el partido, y a Franco Jiménez para tomar las funciones en el VAR.

    Esta medida responde a las recientes críticas que han desatado los cobros de los jueces en las jornadas anteriores. Así, ambos colegiados están teniendo una preparación especial de cara al clásico universitario, la que incluye la revisión de videos de los equipos con el fin de que puedan estar más concentrados a la hora del enfrentamiento.

    Cabe señalar que Flores recibió su título de la INAF en 2015 y realizó su debut como juez central en 2021, siendo el encargado de dirigir encuentros de la Segunda División Profesional y la Primera B. Recibió el ascenso a la máxima categoría en 2023 por decisión de Roberto Tobar.

    En la temporada pasada, tuvo la responsabilidad de dirigir encuentros en la Liga de Ascenso y Liga de Primera, además de la Copa Chile. Por cierto, también fue parte de la final de la liguilla de promoción de la B en la que Deportes Concepción superó a Cobreloa.

    Y en 2026, ha tenido la posibilidad de estar presentes en duelos de la U y la UC. A los azules los dirigió en el empate 0-0 contra Palestino por la tercera fecha, mientras que a los franjeados los arbitró en el triunfo por 3-4 sobre Audax Italiano por la novena jornada. En aquella oportunidad, los itálicos se quejaron por el cometido del juez.

    Un aspecto adicional sobre Flores es el hecho de que se desempeña como cabo segundo de Gendarmería de Chile en la cárcel femenina de San Miguel, el mismo recinto penitenciario en el que Cathy Barriga fue enviada a prisión preventiva en noviembre de 2024.

    “El trabajar en una institución como ésta, me ha ayudado bastante con el arbitraje, en tema de control de los jugadores, del partido, el complementar los dos trabajos, ha sido súper beneficioso”, expresó el juez en octubre de 2023 sobre su labor, donde tuvo a su cargo recibir a quienes visitaban a la ex alcaldesa de Maipú.

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    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraUniversidad CatólicaLa UCUniversidad de ChileLa UJorge Aravena

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