    Nada detiene a Limache: vence a Huachipato y queda provisionalmente en el liderato de la Liga de Primera

    El cuadro tomatero sigue siendo uno de los invictos del Campeonato Nacional. En Quillota, superó por 3-0 a los acereros y se instala en la cima de la clasificación, a la espera de lo que haga Colo Colo en el Superclásico de mañana.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Deportes Limache vence a Huachipato y queda provisionalmente en el liderato. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Deportes Limache sigue como uno de los invictos de la Liga de Primera. Esta tarde, el equipo de Víctor Rivero superó 3-0 a Huachipato, en Quillota, y se ubica provisionalmente en el liderato del campeonato, a la espera de lo que haga Colo Colo en el Superclásico de mañana.

    En la cancha sintética del Bicentenario Lucio Fariña, se reeditó la última final de la Copa Chile, en la cual se impusieron los acereros en tanda de penales, en Rancagua. Los tomateros nunca le habían ganado a los sureños en duelos oficiales, hasta este sábado. El cuadro limachino llegó al choque tras sacar un meritorio empate ante la U, el fin de semana pasado. Mientras que los de Jaime García necesitaban sacarse la frustración de quedar fuera de la Copa Libertadores en casa, ante el Carabobo venezolano.

    El juego directo y eficaz de Deportes Limache sigue dando frutos. Y un refuerzo que ha mostrado sus galones desde la primera fecha ha sido Jean Meneses. Abrió el marcador en los 16 minutos, haciendo su cuarto gol en el Torneo Nacional. El ex Vasco da Gama capturó el balón (que no logró rechazar la defensa visitante), se mete en el área y cruza un remate para batir a Odriozola.

    Durante la primera mitad, el ataque de los cerveceros se concentró por el lado derecho, con Yerko González y Joaquín Montecinos. El primer acercamiento de Huachipato fue a la media hora, con un cabezazo elevado de Altamirano.

    Se le pudo abrir una ventana en el partido a los acereros a raíz de la expulsión de Flavio Moya, en los 40′. El juez Mario Salvo le mostró la roja directa, tras un choque con Sepúlveda. Sin embargo, la revisión del VAR ocasionó que el árbitro cambiara su decisión. Fue amarilla.

    Los tomateros no requieren de muchas ocasiones de peligro para convertir. Arrancando el complemento, encontraron el 2-0. En los 52′, Yerko González amplió la ventaja. Capturó un rebote en el área chica, tras una acción de balón parado, y venció la resistencia del uruguayo Odriozola. Ese tanto le dio seguridad para administrar el partido al local. Mientras que para el forastero fue un golpe casi de nocaut.

    Los cambios realizados por García no surtieron demasiado efecto. Además, se expuso al contragolpe, una de las mejores armas ofensivas de Limache. Luego de desaprovechar varias, a 4′ del final concretó el 3-0 gracias a la definición de Vicente Álvarez, luego de un centro rasante de Arturia.

    De esta manera, el elenco cervecero se sube a la cima de la clasificación con 11 puntos. Dormirá como el líder de la Liga de Primera, a la espera de lo que suceda este domingo con el clásico entre Colo Colo y la U. Los albos tienen 9 unidades, al igual que Huachipato y Unión La Calera. Los cementeros ganaron ayer a Audax Italiano.

    Fútbol nacionalLiga de PrimeraDeportes LimacheHuachipato

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    Fantasma Figueroa destroza a Paqui Meneghini de cara al Superclásico: “Era un editor de videos que se convirtió en técnico”

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

