“Otra vez perjudicado”: en Perú apuntan al árbitro José Cabero por derrota de Cusco ante Estudiantes en la Libertadores.

Ha sido una semana compleja para el arbitraje chileno. Incluso en su representación internacional. Este martes, el juez José Cabero dirigió el partido de Estudiantes de La Plata y Cusco FC, en la Copa Libertadores.

El resultado fue 2-1 a favor del equipo transandino. Anotaron Facundo Farías y Tiago Palacios en el cuadro pincharra. El tanto de los incaicos fue obra de Lucas Colitto.

El encuentro, eso sí, estuvo lejos de ser tranquilo para el árbitro nacional. Le mostró tarjeta amarilla a Ezequiel Piovi y Leandro González en el local. En la visita fue amonestado Oswaldo Valenzuela. Y Colitto, el autor del gol, fue expulsado.

MALAS NOTICIAS PARA CUSCO. Luego del 2-1 de Estudiantes, Colitto atendió a Amondarain, recibió la segunda amarilla y se fue expulsado en UNO.



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La tarjeta roja generó críticas en Perú. Un medio de prensa acusó a Cabero de perjudicar a Cusco.

“Colitto vio la tarjeta roja en una jugada que desató la polémica, justo cuando era uno de los futbolistas más destacados del cuadro imperial tras su gran primer tiempo”, señaló el diario Depor. En el título fueron tajantes: “Cusco FC, otra vez perjudicado”.

El Comercio, en tanto, consignó la expulsión, pero no acusaron favoritismo a Estudiantes. “Colitto se fue expulsado a los 51′ y eso complicó a Cusco FC, que no pudo remontar y se quedó sin sumar”, apuntó el periódico.

En Argentina, por otro lado, le bajaron el perfil al hecho de que Cusco terminara con 10 futbolistas. “Enseguida, Lucas Colitto (otro argentino que más tarde se iría expulsado)”, fue la manera de consignar la roja por parte de Página/12.

En Olé, por su parte, destacaron que los peruanos complicaron al cuadro albirrojo y también remarcaron la acción de Colitto. “Igual, el Pincha, que jugó casi todo el ST con superioridad numérica por la roja a Colitto, no pudo estirar la diferencia y la corta brecha hizo que sufriera de más”, enfatizó.