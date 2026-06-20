SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Quedó atrapado en las banderas gigantes de los himnos: el viral que se toma el Mundial de Norteamérica 2026

    Uno de los encargados de mover la bandera de República Checa cayó y quedó debajo de esta.

    Por 
    El Deportivo
    La ceremonia de los himnos incluye las banderas de ambas selecciones en la cancha. Xu Zijian

    El Mundial de Norteamérica 2026 ha dejado varias imágenes que se recordarán. En lo deportivo están los golazos de Lionel Messi en su estreno junto a la selección de Argentina, la goleada de Alemania sobre Curazao o algunas más terribles, como la lesión del canadiense Ismael Koné en el duelo contra Qatar.

    Otra ha sido la nueva propuesta de la FIFA para la ceremonia de los himnos. Todos los integrantes del plantel se forman en el círculo central de la cancha mientras se despliegan las banderas de las selecciones participantes.

    “Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, comentó el presidente de la FIFA Gianni Infantino hace algunas semanas.

    Pues bien, una vez terminada la puesta en escena, es necesario retirar las banderas de la cancha, momento que ha dejado una de las secuencias virales del Mundial. En medio de uno de los ensayos para que salga todo a la perfección el día del partido, uno de los ayudantes en mover las telas quedó atrapado debajo de esta sin poder salir.

    Esto ocurrió en una de las prácticas de la ceremonia del partido entre Corea del Sur y República Checa por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia.

    La secuencia grabada desde una de las galerías situadas detrás de los arcos, se ve como alguien se pierde entre los pliegues. A pesar de que una de las personas que estaba al lado se percató del hecho y fue a buscarlo, el resto continuó con su trabajo. Ya cuando se encontraban por hacer un segundo doblez, se percataron de que había algo que lo impedía.

    Así, en medio de las risas de quienes captaron la escena, se ve como surge de entre los pliegues el afectado que necesitó más de un ayudante para salir.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Fue encontrada junto a su mascota: equipos de emergencia localizan a mujer perdida en Quellón

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    Lo más leído

    1.
    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    A partir de este sábado: pronostican marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica

    A partir de este sábado: pronostican marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica

    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    A partir de este sábado: pronostican marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica

    Fue encontrada junto a su mascota: equipos de emergencia localizan a mujer perdida en Quellón

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos
    Negocios

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Lo que el trillion de Elon no puede comprar

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales
    El Deportivo

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales

    Messi, Pelé o Maradona: ¿Quién es el mejor de la historia?

    Todo lo que dejó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    El libro recomendado: Carlo Ginzburg y el libro con el que cambió la mirada de la Historia

    Diez libros para leer en las vacaciones de invierno

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella
    Mundo

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella

    El Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un ataque “rápido y letal”

    Colombia acusa a Milei de “intervenir” en las elecciones tras su respaldo a De la Espriella

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico