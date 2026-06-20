Quedó atrapado en las banderas gigantes de los himnos: el viral que se toma el Mundial de Norteamérica 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 ha dejado varias imágenes que se recordarán. En lo deportivo están los golazos de Lionel Messi en su estreno junto a la selección de Argentina, la goleada de Alemania sobre Curazao o algunas más terribles, como la lesión del canadiense Ismael Koné en el duelo contra Qatar.

Otra ha sido la nueva propuesta de la FIFA para la ceremonia de los himnos. Todos los integrantes del plantel se forman en el círculo central de la cancha mientras se despliegan las banderas de las selecciones participantes.

“Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, comentó el presidente de la FIFA Gianni Infantino hace algunas semanas.

Pues bien, una vez terminada la puesta en escena, es necesario retirar las banderas de la cancha, momento que ha dejado una de las secuencias virales del Mundial. En medio de uno de los ensayos para que salga todo a la perfección el día del partido, uno de los ayudantes en mover las telas quedó atrapado debajo de esta sin poder salir.

Esto ocurrió en una de las prácticas de la ceremonia del partido entre Corea del Sur y República Checa por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia.

La secuencia grabada desde una de las galerías situadas detrás de los arcos, se ve como alguien se pierde entre los pliegues. A pesar de que una de las personas que estaba al lado se percató del hecho y fue a buscarlo, el resto continuó con su trabajo. Ya cuando se encontraban por hacer un segundo doblez, se percataron de que había algo que lo impedía.

Así, en medio de las risas de quienes captaron la escena, se ve como surge de entre los pliegues el afectado que necesitó más de un ayudante para salir.