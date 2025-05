Reuniones cara a cara, videos y golpe a la pizarra: el plan de Álvarez para mantener viva a la U en Copa Libertadores

Como pocas veces desde que llegó a Universidad de Chile, a Gustavo Álvarez se le vio molesto. La derrota frente a Estudiantes de La Plata lo descolocó. Los azules se vieron superados en todas sus líneas y amarraron una derrota que los complicó de sobremanera en la lucha por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Álvarez mostró una versión poco conocida. Dejó de lado un poco la humildad que lo caracteriza. Frente al cuestionamiento si era su peor partido desde que asumió la U, el DT sacó a relucir sus números. “Llevo trabajando 18 meses con este plantel, donde perdimos solo nueve partidos“, lanzó.

Desde La Cisterna evitan hablar de crisis. Aseguran que el ambiente está bien, más allá de la dolorosa derrota. Sin embargo, durante los últimos días, el campeón con Huachipato activó un plan para recuperar a los jugadores de cara al trascendetal duelo frente a Carabobo, que se jugará este martes, a las 20.30 horas.

El DT citÓ uno a uno a los jugadores a su oficinal en el CDA. Las charlas, según cercanos al plantel, no han sido en un tono duro. Álvarez apuesta más al diálogo que sirve para enmendar los errores. Por lo mismo, les ha mostrado videos de las jugadas que le provocaron preocupación y, de paso, les anticipó su futuro en la titularidad del equipo.

Lo cierto es que el argentino quedó muy disconforme con todas las líneas del campo de juego y varios rendimientos individuales, especialmente con el de Gonzalo Montes, el jugador que debía reemplazar al lesionado Charles Aránguiz en el duelo internacional.

“Una de mis tareas es poner siempre el equipo por encima de los nombres propios para no depender de ellos. Uno reconoce la diferente jerarquía y calidad de jugadores, pero la función principal es que el equipo tenga un funcionamiento”, fue su discurso público y privado.

Sin embargo, estuvo atento al trabajo que realizó el ‘Príncipe’ con el cuerpo médico y apenas el futbolista recibió el alta del desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo, no dudó en ponerlo a trabajar con el primer equipo. “El día de ayer tuvimos con todo el plantel a disposición y todos están al 100% y sin riesgo de recaer en una lesión”, confirmó el estratega. Su presencia, sin embargo, genera debate por la importancia del próximo duelo frente a Botafogo, en Río de Janeiro.

Contreras y Fernández lucharon por su puesto en la oncena titular de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Los cambios para la “final”

Una de las medidas más drásticas que ha tomado el director técnico en la U durante las últimas semanas fue sentar en la banca a Leandro Fernández. El ariete que había sido una de las estrellas de la gran campaña 2024, salió del equipo por privilegiar lo individual por sobre lo colectivo. Ambos sostuvieron una conversación clave hace algunas semanas y Fernández respondió en la cancha.

De hecho, el futbolista fue uno de los pocos rescatables en el desastre ante los Pincharratas y durante estos días ratificó su alza para ganarse un puesto entre los 11 titulares. No obstante, las dudas continúan en el centro de ataque. Si bien Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio se habían transformado en la dupla estelar de los estudiantiles, no han estado finos a la hora de la definición: Guerra no marca desde el 24 de febrero y Di Yorio no lo hace desde el 2 de abril.

Por lo mismo y porque vienen celebrando en los últimos encuentros, Fernández y el héroe del Clásico Universitario, Rodrigo Contreras, serán los encargados de buscar los goles que le permitan a la U llegar más tranquila a la última fecha con Botafogo.

Otra modificación que probó durante los entrenamientos, fue la salida de uno que era fijo en la zona de volantes hasta ahora -Israel Poblete- y de Nicolás Ramírez. Ambos fueron reemplazados por Matías Sepúlveda y uno que ha reencantado a Álvarez en los últimos días, Javier Altamirano.

¿Cómo formará la U? Gabriel Castellón estará en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la última línea; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Aránguiz (es duda), Sepúlveda y Javier Altamirano en la zona de volantes; Fernández y Contreras irán en busca del gol.

Una de las directrices más importantes de Álvarez desde que llegó al Centro Deportivo Azul fue que iban a ir “partido a partido”. El argentino, conocedor de los malos momentos por los que había pasado la institución, impuso ese discurso para ir reforzando poco a poco la confianza perdida por la institución.

Luego, cuando algunos objetivos fueron logrados, reforzó la idea para que sus dirigidos no creyeran que ya habían dado vuelta la situación y se relajaran en sus tareas. Pero, para que la idea no perdiera fuerza, ya no habló de la fecha a fecha, sino de que cada encuentro era “una final”.

“Uno vive jugando permanentemente finales... por la magnitud del club y la campaña que estamos haciendo son todas finales. El nivel de madurez se mide por el tiempo que tarda en levantarse y siempre he dicho que este plantel es muy maduro y muy de hombres, pese a los triunfos o las derrotas”, enfatizó el DT.

Y ante Carabobo, sus palabras cobran vida. Más con lo apretado del Grupo A de la Copa Liberatadores De ganar la U y los Pincharratas a Botafogo, en Río de Janeiro, ambos avanzan a octavos de final de la justa internacional. Pero si los brasileños se imponen a los argentino o logran un empate, tendrán la chance de definir su pase ante los laicos en Río de Janeiro.