    El Deportivo

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano

    Se espera que la 60ª edición de la final de la NFL supere los 130 millones de televidentes en el mundo, sobre todo, por la expectación que genera el show de Bad Bunny en el mediotiempo.

    Por 
    Vicente González
     
    Rodrigo Fuentealba
    El Levi's Stadium de Santa Clara será el escenario del Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

    La temporada 2025/26 de la NFL llega a su fin, pero lo hace con broche de oro. Este domingo 8 de febrero, a contar de las 20:30 horas de Chile, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convertirá en el epicentro del deporte a nivel mundial al albergar el Super Bowl LX, que enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks.

    En línea generales, el partido consagratorio de la principal liga de fútbol americano en el orbe entrega diversos aspectos a considerar en términos deportivos y comerciales. Desde el punto de vista de los protagonistas, esta definición tendrá cara a cara a las dos mejores franquicias de la campaña, ya que tanto New England como Seattle terminaron con rendimientos sobresalientes en el curso regular (14 victorias y apenas tres derrotas) y, durante su desempeño en los playoffs, ganaron los títulos de la Conferencia Americana y Nacional, de forma respectiva. Por otro lado, si se tiene en cuenta el plano de la parafernalia económica, el evento promete batir récords de audiencia y ganancias publicitarias en el gigante norteamericano, así como también en el resto del planeta.

    Sin ir más lejos, y de acuerdo a los prónosticos que surgen desde Estados Unidos, se espera que el espectáculo congregue a 130 millones de personas detrás de la pantalla, pues la transmisión se distribuirá a 195 países, con la posibilidad de escuchar los relatos en 25 idiomas diferentes. Esta cifra se explica, en parte, por la expectación que ha despertado el show de entretiempo de Bad Bunny. El puertorriqueño, reciente ganador del premio Grammy a Mejor Álbum del año, se convertirá en el primer artista hispanohablante que canta en solitario en esta plataforma. En ese contexto, y en caso de que se alcance la mencionada cifra, se superarán a los 127 millones de televidentes que presenciaron la edición del 2025, donde Philadelphia Eagles batió a Kansas City Chiefs.

    Bajo esa misma línea, en un reporte publicado por el departamento de prensa del Estado de California se anunció que en la Bahía de Santa Clara (zona que abelgará la final) se generarán ingresos por US$ 500 millones gracias a los 5.000 nuevos puestos de trabajo y a los 90.000 aficionados que llegarán como turistas para el fin de semana estelar de la NFL. Estos réditos van de la mano con el revolucionario proyecto deportivo que la región plantea fortalecer en el corto plazo, ya que serán sede del Mundial de la FIFA en 2026 y albergarán los Juegos Olímpicos 2028.

    Los exorbitantes montos también se reflejarán en los comerciales que se emitirán a lo largo del compromiso. Con un costo promedio de US$ 8 millones por 30 segundos en pantalla, diversas marcas buscarán promocionar sus productos acompañados de célebres estrellas del cine, la música y el deporte. Emma Stone, Ben Affleck, Sabrina Carpenter y Serena Williams son solo algunos nombres que dirán presente en la tanda publicitaria.

    Las claves del Super Bowl LX. Foto: La Tercera.

    Una revancha tras 11 años

    Volviendo al terreno de juego, el choque entre estas franquicias también ha reunido un componente nostálgico inevitable. Todavía está en la memoria colectiva de los aficionados de la NFL aquel Super Bowl XLIX, en febrero de 2015, donde los Patriots derrotaron a los Seahawks gracias a una intercepción de Malcolm Butler sobre la yarda uno, en la última jugada del partido.

    En ese entonces, Seattle dejó escapar la chance de ganar el segundo Super Bowl de su historia (obtuvieron su único trofeo en 2014). Por este motivo, el elenco con sede en el Estado de Washington aterriza en el Levi’s Stadium con una sed de revancha que se ha hecho esperar por 11 largos años.

    New England, por su parte, busca reclamar el trono solitario como el máximo campeón de toda la liga: junto a los Pittsburgh Steelers, son las únicas escuadras que poseen seis trofeos Vince Lombardi (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019), por lo que en esta edición van por el histórico séptimo título.

    New England Patriots y Seattle Seahawks definen al campeón del Super Bowl LX en Santa Clara, California.

    En ese marco, las aspiraciones de ambas franquicias se posan en sus mariscales de campo. Drake Maye, de apenas 23 años de edad, llegó a la NFL tras ser elegido como la tercera selección general en el Draft 2024 y rápidamente tuvo que cargar con la responsabilidad de ser apuntado como un posible heredero de Tom Brady. Al egresado de la Universidad de Carolina del Norte solo le bastaron dos años en el circuito para posicionar a los de Massachusetts de vuelta en la postemporada y firmar un camino de ensueño rumbo al Super Tazón: se impuso a Los Angeles Chargers en la Ronda de Wild Card, a los Houston Texans en la Fase Divisional y a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana.

    De la vereda rival, la historia del quarterback Sam Darnold también es digna de destacar, principalmente, por su resiliencia ante la adversidad. Al igual que Maye, el oriundo de California cargaba con altas expectativas al ser elegido por los New York Jets en el tercer turno del Draft 2018. Sin embargo, en la franquicia de la Gran Manzana tuvo un desempeño para el olvido y acabó siendo desechado. Pasó por equipos como Carolina Panthers, San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, pero ninguno le dio la confianza para liderar el proyecto. Hasta que apareció Seattle. Pese a las dudas por su rendimiento en el pasado, los Seahawks se atrevieron a darle un contrato de US$ 36,4 millones por año y no los defraudó: firmó 4.048 yardas por aire, un 66,7% en pases completados y 25 touchdowns a lo largo de la campaña. Este nivel excepcional le sirvió para liderar la Conferencia Nacional con el mejor récord y eliminar de la postemporada a los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, sus máximos rivales históricos.

    Con estos condimentos, el Super Bowl LX se presenta como la colisión de dos narrativas de redención y gloria. Mientras Maye personifica la esperanza de una nueva dinastía en New England, Darnold simboliza la perseverancia de quien finalmente encontró su hogar en Seattle. Este domingo por la noche, la NFL conocerá a la nueva estrella que se suma a los libros dorados del fútbol americano.

    NFLLT DomingoSuper Bowl LXSeattle SeahawksNew England PatriotsFútbol AmericanoLevi's StadiumDrake MayeSam DarnoldTom BradyPolideportivoEstados UnidosBad Bunny

